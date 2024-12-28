Almanya'daki Noel pazarı saldırısında yeni soruşturma! Google'da aratıyormuş

28 Aralık 2024 12:20 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 12:35

Almanya’da Noel Pazarı’na arabayla dalıp 5 kişinin ölümüne ve 200’den fazla kişiyi yaralanmasına sebep olan Suudi Arabistanlı Pskiyatr Dr. Talep Al-Abdulmohsen hakkında ortaya atılan şok iddia gündeme bomba gibi düştü. Doktorun "sahte psikiyatr diploması" olduğu ileri sürülmesi üzerine hakkında "sahte diploma" soruşturması açıldı.

Son dakika | Almanya'da Noel pazarına saldırı: Çok sayıda ölü var!

Son dakika | Almanya'da Noel pazarına saldırı: Çok sayıda ölü var!

Almanya’nın Magdeburg Kenti’nde, 20 Aralık günü Noel Pazarı’na arabayla dalıp 5 kişinin ölümüne, 200’den fazla kişinin yaralanmasına neden olan Suudi Arabistanlı Taleb Al-Abdulmohsen’in "sahte psikiyatr doktor olma" iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İddialar üzerine doktora, "diploma sahtekarlığı" soruşturması açıldı.

TEDAVİYİ GOOGLE'DA ARIYORMUŞ

Ağır psikolojik rahatsızlık belirtileri gösteren Abdulmohsen’in hastalar bir şey sorunca Google’dan aradığı, iğne yapmayı bilmediği, yanlış ilaçlar yazdığı, hakkında soruşturma başlatıldığı ve çalıştığı klinikte hastalara bakmasının yasaklandığı öğrenildi.

Suudi doktorun Tıp Fakültesi'ni bitirmediği, diplomasının da sahte olabileceği belirtilirken, saldırıya ek olarak, "dolandırıcılık, belgede sahtecilik, kendine unvan uydurarak bir mesleği yapma" soruşturması başlatıldı.

Polis, 2020 yılında mesleğe başlayan Abdulmohsen’in önce Bernburg’daki klinikte çalıştığı, yetersizliği ortaya çıkınca, orada hasta bakmasının yasaklandığını, sonra da komşu kasabadaki Salus adlı psikiyatri ve psikoloji kliniğinde işe başlatıldığını ortaya çıkardı.

SERUM BİLE TAKAMIYOR

Hastaların hayatını tehlikeye atmasının ardından oradaki işi de durduruldu ve pasif görevler verildi. Suudi doktorun, bir çok kez yanlış ilaç vermesini önleyen hemşireler, hiçbir şekilde işten anlamayan, 2006'da geldiği halde Almanca bilmeyen, serum bile takamayan Abdulmohsen’in, doktor diye çalıştırılmasına şaştıklarını anlattı.

50 yaşındaki Abdulmohsen’in, diploma denkliği de ilgili kurumlar tarafından inceleniyor. Ayrıca, suçlar nedeniyle mevcut diplomasının iptali işlemleri başlatıldı.