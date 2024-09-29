Almanya'dan bir yasak daha: Bu sloganı kullananlar vatandaşlık alamayacak

29 Eylül 2024 12:41 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 12:43

Almanya, Avrupa Birliği'ne rağmen kara sınırlarını denetime almışken bir karara daha imza attı. Filistin'e destek amacıyla kullanılan 'Nehirden denize' sloganını kullananlar vatandaşlık alamayacak.

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Almanya​, suç şebekeleri, düzensiz göç ve terör örgütleri gibi dış etkenleri sebep göstererek sınırlarını kapattı. 9 komşu ülke sınırlarında pasaport kontrolüne başlayan Almanya bir kararı daha duyurdu. Almanya'da, Filistin​'e destek amacıyla kullanılan "Nehirden denize" sloganını sosyal medyada paylaşanların, beğenenlerin ve yorum yapanların Alman vatandaşlığı alamayacağı bildirildi.

'NEHİRDEN DENİZE' SLOGANI YASAĞI

Kuzey Almanya Radyo ve Televizyon (NDR) Kurumunun haberinde, "Nehirden denize" sloganını sosyal medyada kullananların, beğenenlerin ve yorumlayanların Alman vatandaşı olamayacağı kaydedildi.

Haberde, İçişleri Bakanlığının Alman vatandaşlığına geçecekler için hazırladığı yönetmelikte "Nehirden denize" sloganı gerekçe gösterilerek vatandaşlık​ verilmeyeceğinin belirtildiği aktarıldı.

SLOGAN 1960'LI YILLARDAN BERİ KULLANILIYORDU

"Nehirden denize" sloganının geçmişi 1960'lı yıllara dayanıyor. O dönemde Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) tarafından kullanılan slogan Filistin'in Ürdün (Şeria) Nehri'nden Akdeniz'e, yani İsrail topraklarına kadar tamamen özgürleştirilmesinin amaçlandığını ifade ediyor.

Almanya'da çifte vatandaşlık yasası 27 Haziran'da yürürlüğe girmişti.