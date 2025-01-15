Almanya'dan 'Dubai çikolatası' için yasak kararı! Sebebi Türkiye

15 Ocak 2025 11:47 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 11:54

Almanya'da bir süpermarkette satılan, 'Dubai çikolatalarını satışını yasakladı. Sebebi ise çikolatanın Türkiye'de üretilmesi. İşte detaylar...

Dubai çikolatası çılgınlığı şimdi de Yunanistan'ı esir aldı! Türkiye'den de pahalı

Dubai çikolatası çılgınlığı şimdi de Yunanistan'ı esir aldı! Türkiye'den de pahalı

Almanya'nın Köln şehrinde bir mahkeme, “Dubai çikolatası” adıyla satılan çikolataların satışını yasakladı. Çikolataların Türkiye'de üretilmesi karara gerekçe olarak gösterildi.

"MENŞEİ TÜRKİYE" İBARESİ YETERSİZ BULUNDU

Berliner Morgenpost'ta yer alan habere göre Aldi Süd süpermarket zincirinin satışa sunduğu ‘Alyan El Yapımı Dubai Çikolatası’ adlı ürün, iş insanı Andreas Wilmers’in şikâyeti üzerine incelemeye alındı. Şikayette ürünlerin, üzerinde "Dubai Çikolatası" yazmasına rağmen Türkiye'de üretildiği belirtilerek, bunun yanıltıcı olduğu iddiası yer aldı.

Mahkeme de kararında, "Tüketici, ‘El Yapımı Dubai Çikolatası’ ifadesinden bu çikolatanın Dubai’de üretildiğini varsayar" şeklinde bir değerlendirmeye gitti. Ürünün ambalajında küçük harflerle yazılmış "Menşei: Türkiye" ifadesinin tüketicilerin algısını düzeltmeye yeterli olmadığı belirtildi.

Kararı doğrultusunda ürünün satşı yasaklanırken Aldi Süd'ün, davacının yasal masraflarını da karşılamasına hükmedildi.

"DUBAİ ÇİKOLATASI" DEĞİL DUBAİ TARZI ÇİKOLATA

Diğer yandran Dubai’den çikolata ithalatı yapan Andreas Wilmers, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Türkiye’de üretilen bir çikolatanın üzerinde ‘El Yapımı Dubai Çikolatası’ yazması yanlıştır. Bu tür ifadeler yerine ‘Dubai tarzı’ gibi daha açıklayıcı bir dil kullanılabilir” önerisinde bulundu.

Wilmers, daha önce İsviçre’de benzer bir başvuruda bulunmuş, bu başvuru sonucunda şikayete konu çikolata üreticisi ambalajını değiştirmek zorunda kalmıştı.