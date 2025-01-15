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Almanya'dan 'Dubai çikolatası' için yasak kararı! Sebebi Türkiye

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Berliner Morgenpost
15 Ocak 2025 11:47 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 11:54
Almanya&#039;dan &#039;Dubai çikolatası&#039; için yasak kararı! Sebebi Türkiye

Almanya'da bir süpermarkette satılan, 'Dubai çikolatalarını satışını yasakladı. Sebebi ise çikolatanın  Türkiye'de üretilmesi. İşte detaylar... 

Almanya'nın Köln şehrinde bir mahkeme, “Dubai çikolatası” adıyla satılan çikolataların satışını yasakladı. Çikolataların Türkiye'de üretilmesi karara gerekçe olarak gösterildi.

Almanya'dan 'Dubai çikolatası' için yasak kararı! Sebebi Türkiye - 1. Resim

"MENŞEİ TÜRKİYE" İBARESİ YETERSİZ BULUNDU

Berliner Morgenpost'ta yer alan habere göre Aldi Süd süpermarket zincirinin satışa sunduğu ‘Alyan El Yapımı Dubai Çikolatası’ adlı ürün, iş insanı Andreas Wilmers’in şikâyeti üzerine incelemeye alındı. Şikayette ürünlerin, üzerinde "Dubai Çikolatası" yazmasına rağmen Türkiye'de üretildiği belirtilerek, bunun yanıltıcı olduğu iddiası yer aldı.

Almanya'dan 'Dubai çikolatası' için yasak kararı! Sebebi Türkiye - 2. Resim

Mahkeme de kararında, "Tüketici, ‘El Yapımı Dubai Çikolatası’ ifadesinden bu çikolatanın Dubai’de üretildiğini varsayar" şeklinde bir değerlendirmeye gitti. Ürünün ambalajında küçük harflerle yazılmış "Menşei: Türkiye" ifadesinin tüketicilerin algısını düzeltmeye yeterli olmadığı belirtildi.

Kararı doğrultusunda ürünün satşı yasaklanırken Aldi Süd'ün, davacının yasal masraflarını da karşılamasına hükmedildi.

"DUBAİ ÇİKOLATASI" DEĞİL DUBAİ TARZI ÇİKOLATA

Diğer yandran Dubai’den çikolata ithalatı yapan Andreas Wilmers, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Türkiye’de üretilen bir çikolatanın üzerinde ‘El Yapımı Dubai Çikolatası’ yazması yanlıştır. Bu tür ifadeler yerine ‘Dubai tarzı’ gibi daha açıklayıcı bir dil kullanılabilir” önerisinde bulundu.

Almanya'dan 'Dubai çikolatası' için yasak kararı! Sebebi Türkiye - 3. Resim

Wilmers, daha önce İsviçre’de benzer bir başvuruda bulunmuş, bu başvuru sonucunda şikayete konu çikolata üreticisi ambalajını değiştirmek zorunda kalmıştı.

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Kaynak: Berliner Morgenpost

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