Eurofighter için Almanya'dan onay çıktı! Alman basını yazdı: Üretim yeri bile belirlendi

Almanya federal hükümeti, Türkiye'ye Eurofighter Typhoon savaş jetlerinin teslimatı için yeşil ışık yaktığı iddia edildi. Alman Der Spiegel dergisinin bildirdiğine göre, Federal Güvenlik Konseyi, Ankara'dan gelen 40 adet Eurofighter savaş uçağı talebini olumlu karşıladı. Uçakların Almanya'dan gelen parçalarla İngiltere'de üretileceği belirtildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan da önceki gün, satın alma görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti. Erdoğan, Almanya ve İngiltere'nin konuyu olumlu karşıladığını dile getirdi.

İngiliz basınına göre, jetlerin kesin sayısı ve özellikleri henüz kesin olarak kararlaştırılmadı. Türkiye 40 jetin tamamını sipariş ederse, sipariş bedelinin yaklaşık 4,75 milyar euroya ulaşacağı belirtiliyor.

"BAŞKA BİR NATO ÜYESİNE KARŞI KULLANILAMAZ"

Spiegel'in bilgilerine göre, hem Erdoğan hem de İngiliz hükümeti ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Alman hükümetinin kararı hakkında bilgilendirildi.

Habere göre Türkiye inceleme sürecinde uçakları sadece NATO ittifakı dayanışması çerçevesinde, yani ittifakın başka bir üyesine karşı kullanmayacağını taahhüt etti. Planlanan izin, federal hükümet tarafından verilmeden önce Miçotakis ile de görüşüldü. Yunanistan ise Fransa'dan 24 adet Rafale savaş uçağı satın aldı ve sonuncusu ocak ayında teslim edildi.

"TÜRKİYE SON DERECE DEĞERLİ BİR ORTAK"

Bir önceki hükümet döneminde Almanya, 2024 yılında yıllar sonra ilk kez Türkiye'ye büyük çaplı silah ihracatı izni vermişti.

Geçtiğimiz Ekim ayında, dönemin Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye ziyaretinde Eurofighter anlaşmasına açık olduğunu belirtmişti. Ancak koalisyonun dağılması, olumlu bir kararın alınmasını engelledi. Merz, mayıs ayında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son derece değerli ve önemli bir NATO ortağı olduğunu söylemişti.