Almanya’dan F-35 kararı! Küresel tehdit sürerken tarihi netleştirdiler

07 Haziran 2024 18:58 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 18:59

ABD İsrail'e yağdırıyor: F-35'ler için imzalar atıldı, İsrail parasını da ödemeyecek!

ABD İsrail'e yağdırıyor: F-35'ler için imzalar atıldı, İsrail parasını da ödemeyecek!

Ukrayna’ya saldırmaya devam eden Rusya, ABD ve Avrupa’yı nükleer ile tehdit ediyor. Ukrayna’ya yapılan askeri yardımlardan rahatsız olan Rusya, Almanya ve Fransa gibi ülkeleri radarına almış durumda.

Avrupa ülkeleri 3. Dünya Savaşı ihtimaline karşılık savunmada büyük yatırımlar yapıyor. Almanya, ABD’den 8 adet F-35 savaş uçağı almak için kolları sıvadı.

F-35'LERİ EN GELİŞMİŞ OLARAK GÖRÜYORLAR

Askeri bir kaynak yaptığı açıklamada Almanya'nın, sipariş ettiği 35 jetin yanı sıra ABD'li savunma devi Lockheed Martin tarafından üretilen sekiz adet F-35 savaş uçağı daha satın almayı düşündüğünü söyledi. Kaynak, Berlin'in böyle bir alımın maliyetlerini incelediğini ve F-35'lerin en gelişmiş savaş uçağı olarak görüldüğünü söyledi.

Almanya 2022 yılında füzeler ve diğer silahlarla birlikte 35 adet F-35'i yaklaşık 10 milyar Euro'ya (10.89 milyar dolar) sipariş etmeye karar vermişti.

Jetler gelişmiş sensörler ve diğer donanımlarla donatılmıştır ve Lockheed onları radarla takip etmenin neredeyse imkansız olduğunu söylemektedir.

TARİH NETLEŞTİ

Uçaklar, Almanya'da depolanan ABD nükleer bombalarını taşıyabilen tek Alman jeti olan eskimiş Tornado'nun yerini alacak. Alman Hava Kuvvetleri 1980'lerden bu yana Tornado'yu uçuruyor ve Berlin 2025 ile 2030 yılları arasında bu uçağı aşamalı olarak kullanımdan kaldırmayı planlıyor.

F-35'ler 2027'den itibaren Almanya'nın batısındaki Buechel kasabası yakınlarındaki bir hava üssünde konuşlandırılacak ve ABD nükleer silahlarını da taşıyabilecek.

İlk sekiz F-35'in 2026 yılında teslim edilmesi planlanıyor ve pilot eğitimi için ABD'de üslenecekler.