Almanya'dan teröristlere nüfus sayımı! PKK'lıların sayısını açıkladılar

19 Haziran 2024 08:40 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 08:40

Yıllardır terör örgütü PKK üyelerine sınırlarını açarak, kol kanat geren Almanya'da itiraf gibi bir rapor yayımlandı. Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 2023 yılı raporunda ülkedeki aşırı sağcı gruplar ve yurt dışında faaliyet gösteren terör örgütü üyelerine ilişkin istatistiki bilgi ve yorumlarda yer verildi.

14 BİN 500 ŞİDDET YANLISI VAR

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang tarafından başkent Berlin'de ortak basın toplantısında açıklanan raporda, aşırı sağcı grupların göç ve uluslararası çatışma korkularını kullanarak destek tabanlarını genişlettikleri vurgulandı. Haldenwang, ülkede 2022 yılında 38 bin 800 aşırı sağcı tespit edildiğini belirterek, "Almanya'daki potansiyel aşırı sağcı sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artışla 40 bin 600'e yükseldi. Şiddet yanlısı olarak sınıflandırılanların sayısı ise yüzde 3,6 artışla 14 bin 500'e yükseldi." dedi.

"MİLYONLARCA EURO TOPLUYORLAR"

Sözü PKK'ya getiren Haldenwang, terör örgütünü uzun yıllardır gözlemlediklerini ve örgüt mensubu sayısında da artış gördüklerine işaret etti. Geçen yıl 14 bin 500 olan sayının son dönemde 15 bine ulaştığını belirten Haldenwang, "PKK, Almanya'yı daha çok bir dinlenme ve geri çekilme yeri olarak görüyor. Terör örgütü her yıl takipçilerinden milyonlarca euro topluyor" ifadelerini kullandı.

"PKK EN GÜÇLÜ YABANCI AŞIRILIKÇI ÖRGÜT"

İçişleri Bakanı Nancy Faeser de terör örgütü PKK'ya 1993 yılında faaliyet yasağı konduğunu ve 2002 yılından bu yana da terör örgütü listesinde yer aldığını hatırlattı.

Açıklanan raporda, PKK'nın Almanya'da en geniş üyeye sahip ve "en güçlü yabancı aşırılıkçı örgüt" olarak kabul edildiği vurgulandı.

Rapora göre, PKK tarafından işlenen suçlar 2022'de 262 olarak tespit edilirken 2023'te bu sayı yüzde 9,2 artışla 286'ya çıktı. Bunların 22'sinin şiddet içerikli suç, 99'unun da propaganda olduğu belirtildi.

Almanya'da terör örgütü PKK'nın sözde bağış kampanyalarıyla 16 ila 17 milyon euro arasında para topladığı, bunun da 2022'deki gibi aynı seviyede olduğu kaydedildi.