Almanya'nın 3. Dünya Savaşı planı ortaya çıktı! Bin sayfalık raporda Türkiye detayı

21 Kasım 2024 06:43 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 06:53

Berlin yetkilileri, "Operasyon Deutschland" başlığı altında 1000 sayfalık gizli bir belge hazırladı. Belgede, Rusya ile durumun topyekûn bir savaşa dönüşmesi durumunda Almanya'nın Türklerin de içinde bulunduğu 1 milyon askeri topraklarına taşıma planı yer alıyor.

Üçüncü Dünya Savaşı​'nın çıkması ihtimaline karşılık Almanya​'nın 100 sayfalık fizli bir plan hazırladığı ortaya çıktı. Berlin'in gizli planı, aralarında Mehmetçik'in de yer aldığı 800 bin NATO​ askerinin ve 200 bin askeri aracın seferber edilmesini içeriyor

KOD ADI: OPERASYON DEUTSCHLAND

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi ve The Sun'ın haberine göre, Almanya'nın Üçüncü Dünya Savaşı ihtimaline karşı planı , Rusya​ ile Ukrayna arasındaki gerilim tehlikeli bir şekilde tırmanması nedeniyle acilen hazırlandı. Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesine göre Berlin yetkilileri, "Operasyon Deutschland" (Almanya Operasyonu) başlığı altında 1000 sayfalık gizli bir belge hazırladı.

İSKANDİNAVYA DA HAZIRALANIYOR

FAZ'ın aktardığı gizli plan, Rusya ile durumun topyekûn bir savaşa dönüşmesi durumunda Berlin'in 200 bin askeri aracı ve 800 bin NATO askerini topraklarına taşımaya hazır olacağını öngörüyor. Açıklama, İskandinav hükümetlerinin dün vatandaşları savaşa hazırlanmaları konusunda uyarması ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı Şubat 2022'den itibaren tüm şiddetiyle devam ederken hayatta kalma rehberleri sağlamasının ardından geldi.

KUZEY KORE​ ASKERLERİ BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

Geçtiğimiz haftalarda Kuzey Kore, Putin'i desteklemek için binlerce asker gönderdi ve Salı günü Kiev , Rusya'ya ilk uzun menzilli füzesini ateşledi. Artık savaşın yayılmasından korkuluyor; Almanya da ihtiyati tedbirleri artırma konusunda Kuzey ülkelerini takip ediyor.

Alman silahlı kuvvetleri, siyasiler arasında mutabakata varılan "Deutschland Operasyonu"nu uygulamaya başladı. Frankfurter Allgemeine'e göre çok gizli belgeler, askeri nedenlerle acil bir durumda özel korumaya ihtiyaç duyan belirli binaları ve altyapı tesislerini ortaya koyuyor.

JENERATÖR VE RÜZGAR TÜRBİNİ ÖNERİSİ

Raporda ayrıca Almanya'nın bir tür savunma tehdidi veya önleyici gerginlikler durumunda nasıl davranacağına dair planlar da yer alıyor; bu da muhtemelen Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını ima ediyor. Hatta savaş nedeniyle korunmasız mesleklere ilişkin raporun açıklanmasının hemen ardından belirli şirketlerin ele alındığı Hamburg Ticaret Odası'nda bir ilk toplantı düzenlendi. Katılımcılara acil durumlarda dizel jeneratör ve hatta rüzgar türbini kullanmaları tavsiye edildi.

HER 10 İŞÇİYE KAERŞILIK 5 KAMYON ŞOFÖRÜ

Ayrıca Yarbay Jörn Plischke tarafından kamyon şoförlüğüne ilişkin talimatlar verildi ve "her 100 işçiye karşılık, uygun eğitimi almış olması gereken en az beş kamyon şoförü daha var" vurgusu yapıldı. "Almanya yollarındaki kamyonların yüzde 70'i Doğu Avrupalılar tarafından kullanılıyor. Eğer orada bir savaş olursa bu insanlar nerede olacak?” diye sordu Plischke.

Alman Ticaret Odası CEO'su Malte Heyne ise kendi mesajını gönderdi: "Vatandaşların, iyi hazırlanmış ve dayanıklı bir ekonominin Almanya'nın siyasi ve askeri savunması için ne kadar önemli olduğunun farkına varmalarını sağlamamız gerekiyor."

Almanya'da yıl boyunca planlar hazırlandı ve ülkenin Savunma Bakanlığı Temmuz ayında Kremlin'le savaş durumunda "yüzbinlerce" NATO askerinin hareket edeceğini doğruladı. Geçtiğimiz Temmuz ayında, Berlin'deki Bundeswehr'in (Alman ordusu) Ulusal Savunma Servisi, gizli "Deutchland Operasyonu"nun (Almanya Operasyonu) planını mükemmelleştirmeye devam ettiğini doğruladı.

İSVEÇ'TE "SAVAŞA HAZIR OLUN" BROŞÜRÜ

Ya savaş çıkarsa? Ukrayna, Rus askerleri karşısında ciddi zorluklarla karşı karşıya kalırken, İsveç bugün ülke halkına olası bir çatışmaya hazırlıklı olma çağrısında bulunan beş milyon broşür göndermeye başladı. Savaşın başlangıcından bu yana Stockholm, Rusya'ya çok yakın olması nedeniyle İsveçlileri hem psikolojik hem de pratik olarak bir çatışma olasılığına karşı hazırlamaya çağırıyor. Komşu Finlandiya da vatandaşlarına hazırlıklı olmaları için benzer tavsiyeler sunan bir web sitesi kurdu. İki ülke, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra uzun süredir devam eden tarafsızlıklarını terk ederek NATO'ya katıldı.

"SU VE YİYECEK DEPOLAMA" TAVSİYESİ

"Kriz veya savaş durumunda" başlıklı İsveç kitapçığı, diğer konuların yanı sıra doğal afetler ve siber saldırılarla başa çıkmak için pratik tavsiyeler içeriyor. Nükleer sığınakların nerede olduğunu, sakinlerin ne tür yiyecekleri seçmesi gerektiğini ve güvenilir bilgi kaynaklarının neler olduğunu anlatıyor. 32 sayfalık bu kitap, basit eskizlerin yardımıyla İsveç'in karşı karşıya olduğu tehditleri anlatıyor ve su ve yiyecek depolama konusunda tavsiyeler veriyor.

1800'LERDEN BERİ SAVAŞMADILAR

İsveç sık sık askerlerini barışı koruma görevlerine gönderse de ülke, 1800'lü yalların başındaki Napolyon Savaşlarından bu yana silahlı çatışmalara karışmadı. Çocuk hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Bris, uyarıların ardından olası bir savaş endişesi taşıyan çocukların acil yardım hattına yaptığı çağrılarda artış olduğunu gördü.

Rusya ile 1.340 kilometrelik sınırı paylaşan Finlandiya hükümeti, vatandaşların kriz durumunda hazırlıklı olmaları için ipuçları içeren bir web sitesini hizmete açtı.