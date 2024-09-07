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Almanya'nın dağları yanıyor: 500 kişi tahliye edildi

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
07 Eylül 2024 13:22 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 13:44
Almanya&#039;nın dağları yanıyor: 500 kişi tahliye edildi

Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki Harz Dağları'nda dün orman yangını çıktı. Müdahalelerin devam ettiği bildirildi. 500 kişinin tahliye edildiği yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Harz Bölge Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Harz Dağları’nın en yüksek rakımlı Brocken Dağı’nda dün başlayan yangının yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, dağda 1000 metre uzunluğundaki bölgenin yandığı, kaç hektar alanın etkilendiğini söylememenin henüz mümkün olmadığı kaydedildi.

Almanya'nın dağları yanıyor: 500 kişi tahliye edildi - 1. Resim

500 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Dün akşam yangının kontrol altına alınamadığı, Brocken Dağı’ndaki Milli Park’ın kapatıldığı, çoğunluğu turist, yürüyüş yapanlar ve sporculardan oluşan yaklaşık 500 kişinin otobüslerle bölgeden tahliye edildiği bildirildi.

Almanya'nın dağları yanıyor: 500 kişi tahliye edildi - 2. Resim

Açıklamada, alevlere bir uçak ve bir helikopterle müdahale edildiği, 150 itfaiye erinin görev aldığı, gün içinde 3 uçak ve bir helikopterin daha söndürme çalışmalarına destek vermesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Almanya'nın dağları yanıyor: 500 kişi tahliye edildi - 3. Resim

Öte yandan, eyaletin doğusundaki Oranienbaum beldesi çevresinde çıkan orman yangınına da iki helikopterle müdahale edildiği belirtilerek, bölge sakinlerine dumandan etkilenmemeleri için kapı ve pencerelerini kapatmaları çağrısında bulunuldu.

Almanya'nın dağları yanıyor: 500 kişi tahliye edildi - 4. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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Necati 3 Nisan 2022 20:47

Simit yiyiverelim bunlar bana fazla lüks,

Bedrettin10 Şubat 2022 14:47

Bu dünyanın birde öbür tarafi var bekleyin görün kimsesizlerin kimsesi allahtır siz bizi bu hayatta yanlız bıraktınız vekiller

Gizemlisturdy10 Şubat 2022 11:02

Sana sıkıntı yok Sen zaten filmlerle halktan dünyanın parasını kazandın Bu millet seni besledi, sen de bu milletten olduğunu göster ama böyle değil..

Ugur 8 Şubat 2022 19:13

Afiyet olsun. Bir ricam olacak meclis lokantasının işletimi ile görevli personel,yemek maliyetlerini azaltmanın püf noktalarını bize de öğretebilir mi? Kendisine saygılarımı sunar,başarılarının devamını dilerim.

Azem Güneş 8 Şubat 2022 16:10

Ne diyelim bilemedim bu ne iş ne

Selami 8 Şubat 2022 16:09

Şu menüdeki yemekler yerine halka önerdikleri simit olsa sadece ya keşke.

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