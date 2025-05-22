Almanya'nın kalbinde ilkokula bıçaklı saldırı! 1 öğrenci ağır yaralı

İstanbul
Almanya'nın başkenti Berlin'de yer alan bir ilkokulda bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırı sonucu 11 yaşındaki bir öğrenci ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.
Almanya'da son dönemlerde meydana gelen bıçaklı saldırılara bir yenisi eklendi. Ülkenin kalbi sayılan başkent Berlin'de yer alan Weinmeisterhorn İlkokulu'nda kimliği belirsiz bir şahıs bıçaklı saldırı düzenledi.
Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre, 11 yaşındaki bir öğrenci ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğrenci ameliyata alınırken, saldırganın olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.
Okul çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan polis, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.