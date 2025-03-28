Almanya'ya tarihi kaynak: 1 1 trilyon dolarlık dev yatırım

Almanya, devasa altyapı ve savunma yatırımları için piyasalardan neredeyse sıfır maliyetle 1,1 trilyon dolarlık ek kaynak sağladı. Deutsche Bank Başkanı, bu kaynağın doğru kullanılması gerektiğini söyledi.

Son haftalarda piyasalardan olumlu geri dönüş alan Almanya, büyük bir başarıya imza atarak toplam 1 trilyon euro (1,1 trilyon dolar) değerinde ek finansman elde etti. Deutsche Bank Başkanı Alexander Wynaendts, Bloomberg'e verdiği demeçte, piyasanın Almanya'nın harcama planına verdiği tepkinin beklenenden çok daha iyi olduğunu belirtti.

Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından düzenlenen bir panelde konuşan Wynaendts, bu büyük kaynağın çok dikkatli kullanılması gerektiğine vurgu yaptı. Ayrıca Almanya'nın bu avantajlı durumu sürdürebilmesi için yapısal reformların da hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

KEMER SIKMA POLİTİKASINA SON

Almanya hükümeti geçtiğimiz hafta, savunma ve altyapı harcamalarını karşılamak için yüz milyarlarca euroluk yeni borçlanmayı onaylamıştı. Bu hamle, ülkenin uzun yıllardır uyguladığı kemer sıkma politikalarını sonlandırıyor ve bütçe açığı ile finanse edilen yeni bir dönemi başlatıyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın bu adımla hem eskimiş altyapısını modernize etmesi hem de savunma kapasitesini güçlendirmesi bekleniyor.

TRUMP'IN POLİTİKALARI ALMANYA'YI HAREKETE GEÇİRDİ

Almanya'nın bu büyük çaplı yatırım kararında ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'nın güvenliğine dair ABD taahhütlerini geri çekmesi etkili oldu. Bu durum, Almanya'nın mali politikasında tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.