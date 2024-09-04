Alp Dağları'nda trajik ölüm! Cansız bedenleri bulundu
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Eylül 2024 16:05 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 16:16
Alp Dağları'nın İtalya tarafında kalan Marmolada Tepesi'ne tırmanırken düşen iki dağcının hayatını kaybettiği bildirildi. Kurtarma ekipleri cesetlere uluşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Marmolada'nın güney cephesinden zirveye tırmanırken düşerek hayatını kaybeden iki dağcının cansız bedenleri bulundu.
Kurtarma ekipleri, dağcıların cesetlerini bulundukları yerden çıkarmak için karadan ve havadan çalışmalarını sürdürüyor.
KÜRESEL ISINMADAN BUZULLARI ERİYOR
Dağcıların hayatını kaybettiği Marmolada Tepesi küresel ısınma sebebiyle üzerindeki buzulların erimesiyle gündeme geliyor.
Marmolada Tepesi'nde 3 Temmuz 2022'de zirveye tırmanan 11 dağcı, buz kütlesinin çökmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı