Altı bin yılın ardından yeniden aktif! İzlanda'daki yanardağdan inanılmaz görüntüler
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com, Anadolu Ajansı
23 Ağustos 2024 11:10 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 11:45
İzlanda'nın güneybatısında bulunan Reykjanes Yarımadası'nda yer alan yanardağ yeniden harekete geçti. 2023'ten bu yana 6. kez patlama oldu. Yanardağın patlayarak lav ve kül püskürttüğü anlar kameraya yansıdı.
İzlanda'nın güneybatısında Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ yeniden patladı. Lav ve kül püskürten yanardağ, birkaç sarsıntının ardından patladı.
Yetkililer, bunun Aralık 2023'ten bu yana yanardağdaki 6'ncı patlama olduğunu kaydetti.
YANARDAĞIN PATLAMASIYLA YOLLAR KAPANDI
Patlamanın etkisinin, bazı yolların kapanmasıyla sınırlı olduğuna işaret eden yetkililer, henüz büyük bir tehdit bulunmadığını ifade etti.
6 BİN YILIN ARDINDAN LAV PÜSKÜRTÜYOR
Reykjanes Yarımadası'nda bulunan ve 2021'de faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı.
Bu, Reykjanes'de 781 yıl sonra meydana gelen ilk volkanik patlama olmuştu.
Kaynak: Tgrthaber.com, Anadolu Ajansı