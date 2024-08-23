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Altı bin yılın ardından yeniden aktif! İzlanda'daki yanardağdan inanılmaz görüntüler

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com, Anadolu Ajansı
23 Ağustos 2024 11:10 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 11:45

İzlanda'nın güneybatısında bulunan Reykjanes Yarımadası'nda yer alan yanardağ yeniden harekete geçti. 2023'ten bu yana 6. kez patlama oldu. Yanardağın patlayarak lav ve kül püskürttüğü anlar kameraya yansıdı.

İzlanda'nın güneybatısında Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ yeniden patladı. Lav ve kül püskürten yanardağ, birkaç sarsıntının ardından patladı.

Altı bin yılın ardından yeniden aktif! İzlanda'daki yanardağdan inanılmaz görüntüler - 1. Resim

Yetkililer, bunun Aralık 2023'ten bu yana yanardağdaki 6'ncı patlama olduğunu kaydetti.

Altı bin yılın ardından yeniden aktif! İzlanda'daki yanardağdan inanılmaz görüntüler - 2. Resim

YANARDAĞIN PATLAMASIYLA YOLLAR KAPANDI

Patlamanın etkisinin, bazı yolların kapanmasıyla sınırlı olduğuna işaret eden yetkililer, henüz büyük bir tehdit bulunmadığını ifade etti.

Altı bin yılın ardından yeniden aktif! İzlanda'daki yanardağdan inanılmaz görüntüler - 3. Resim

6 BİN YILIN ARDINDAN LAV PÜSKÜRTÜYOR

Reykjanes Yarımadası'nda bulunan ve 2021'de faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı.

Altı bin yılın ardından yeniden aktif! İzlanda'daki yanardağdan inanılmaz görüntüler - 4. Resim

Bu, Reykjanes'de 781 yıl sonra meydana gelen ilk volkanik patlama olmuştu.

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Kaynak: Tgrthaber.com, Anadolu Ajansı
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