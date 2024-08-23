Altı bin yılın ardından yeniden aktif! İzlanda'daki yanardağdan inanılmaz görüntüler

23 Ağustos 2024 11:10 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 11:45

İzlanda'nın güneybatısında Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ yeniden patladı. Lav ve kül püskürten yanardağ, birkaç sarsıntının ardından patladı.

Yetkililer, bunun Aralık 2023'ten bu yana yanardağdaki 6'ncı patlama olduğunu kaydetti.

YANARDAĞIN PATLAMASIYLA YOLLAR KAPANDI

Patlamanın etkisinin, bazı yolların kapanmasıyla sınırlı olduğuna işaret eden yetkililer, henüz büyük bir tehdit bulunmadığını ifade etti.

6 BİN YILIN ARDINDAN LAV PÜSKÜRTÜYOR

Reykjanes Yarımadası'nda bulunan ve 2021'de faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı.

Bu, Reykjanes'de 781 yıl sonra meydana gelen ilk volkanik patlama olmuştu.