Altı yaşındaki çocuğu, 7 yaşındaki kardeşi vurdu! Kahreden kaza

13 Ağustos 2024 10:35 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 10:51

Kendisini balon balığı gibi şişiren hastalık 11 yıl sonra fark edildi! Ölümcül riski de var

Kendisini balon balığı gibi şişiren hastalık 11 yıl sonra fark edildi! Ölümcül riski de var

Tartışmalara neden olan olay: Aldatıldığını öğrenince eşini 'yasal' olarak öldürttü!

Tartışmalara neden olan olay: Aldatıldığını öğrenince eşini 'yasal' olarak öldürttü!

ABD'nin Güney Karolina eyaletinde bulunan Eutaw ville'de bir aileyi mahveden bir kaza meydana geldi. Polis, 'ateş etme' ihbarı üzerine bir eve geldiğinde acı olay gün yüzüne çıktı.

KÜÇÜK KIZ KURTARILAMADI

6 yaşındaki kız çocuğunu, 7 yaşındaki erkek kardeşi silahla vurdu. Küçük kız, hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, üst vücuduna isabet eden tek kurşun nedeniyle hayatını kaybetti.

ÇOCUĞUN SİLAHI NEREDEN BULDUĞU BİLİNMİYOR

7 yaşındaki çocuğun, silahı nereden bulduğu ise henüz bilinmiyor. Polis Leroy Ravenell olaya dair "Bu tür bir olay, bu tür bir soruşturma, bir araştırmacının yapabileceği en zor şeylerden biridir. Gerçekten şok edici" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, ailelerin evde silah olduğu sürece güvenlik konusunda eğitim almalarını ve farkındalık oluşturulması gerektiğini belirtti.