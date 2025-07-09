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 | Berrak Arıcan

Altın kaçakçılığını ihbar edene büyük ödül! Hükümet harekete geçti

Gana, altın kaçakçılığı kayıplarını azaltmak için görev gücü başlattı. Kaçak altın işlemlerini ihbar edenlere nakit para ödülü verilecek.

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Altın kaçakçılığını ihbar edene büyük ödül! Hükümet harekete geçti
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 10:18

, altın kaçakçılığı nedeniyle 11 milyar doları aşan gelir kaybını geri kazanmak istiyor. Hükümet, yasa dışı altın ticaretine karşı yeni bir mücadele başlattı. Afrika'nın en büyük altın üreticilerinden biri olan Gana, yüksek gelir kaybının önüne geçebilmek için para dağıtacak. Altın kaçakçılığını ihbar edene, ele geçirilen altının yüzde 10'luk değeri nakit para olarak verilecek.

Altın kaçakçılığını ihbar edene büyük ödül! Hükümet harekete geçti

CUMHURBAŞKANI PARA ÖDÜLÜNÜ DUYURDU

İngiliz haber ajansı Reuters'a göre, Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, bu uygulamayı Gana Altın Kurulu Görev Gücü’nün tanıtım toplantısında açıkladı. Mahama, altın kaçakçılığı konusunda halktan yardım istediklerini söyledi. Mahama, ''Eğer yasa dışı bir altın işlemini ihbar eder ve bu sayede altın ya da para ele geçirilirse, bunun yüzde 10’unu ödül olarak alacaksınız.'' duyurusunda bulundu.

Altın kaçakçılığını ihbar edene büyük ödül! Hükümet harekete geçti

Hükümetin de yasal denetimi artıracağını söyleyen Mahama, bu yapılanmanın yasal sürecin etkin işlemesinde kilit rol oynayacağını dile getirdi. Görev gücü aynı zamanda yolsuzlukla mücadele sorumluluğu da üstlenecek.

KAMU GÖREVLİLERİNE UYARI!

Cumhurbaşkanı Mahama, altın kaçakçılığına bulaşan kamu görevlilerinin de cezalandırılacağını, görevden alınacaklarını, yargılanacaklarını ve tüm haklarının iptal olacağını ifade etti.

Altın kaçakçılığını ihbar edene büyük ödül! Hükümet harekete geçti

KAYIP ÇOK BÜYÜK

Ulusal basında yer alan bilgilere göre, bu girişimin temelinde altın sektöründe artan kayıt dışı ticaret ve kamu bütçesindeki milyarlarca dolarlık kayıp yer alıyor. Son denetimlerde, Gana’nın resmi ihracat rakamları ile dış ticaret verileri arasında 229 metrik tonluk fark tespit edildi. Bu farkın son beş yılda 11,4 milyar dolarlık gelir kaybına yol açtığı ifade edildi.

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ETİKETLER
#yolsuzluk
#gana
#Altın Kaçakçılığı
#Kayıt Dışı Ticaret
#Kamu Bütçesi
#İhbar Ödülü
#Dünya
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