Altına Hücum döneminin gözdesi dudak uçuklatan fiyata satıldı yine de beğenilmedi!

24 Kasım 2024 14:41 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 15:04

'Altına Hücum' olarak adlandırılan dönemde Kaliforniya'da bulunan bir altın sikke değerinin 550 katına satıldı. Güney Kaliforniya'da düzenlenen bir müzayede evinde satılan altın sikke 1,44 milyon dolara yani yaklaşık 50 milyon TL'ye alıcı buldu.

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, 1848 yılında altın bulunmasıyla 'Altına Hücum' olarak adlandırılan dönemde üretilen bir sikke dudak uçuklatan fiyata satıldı. ABD'de bu tarihten önce en büyük altın sikke 10 dolar değerindeydi. Büyük altın rezervlerinin keşfiyle beraber 1850 yılında 20 dolarlık sikkeler üretildi.

YAKLAŞIK 50 MİLYONA SATILDI

O dönem üretilen, 154 yıllık bir altın sikke Güney Kaliforniya'daki bir müzayede evinde alıcı buldu. Nevada'nın Carson City bölgesinde 1870'de basılan bu altın paralardan biri, müzayede evinin düzenlediği açık artırmada 1,44 milyon dolara yani yaklaşık 50 milyon TL'ye satıldı.

MÜZAYEDE YETKİLİLERİ FİYATTAN MEMNUN DEĞİL

Altın sikkeyi kimin aldığı açıklanmadı fakat yeni sahibine oldukça yüksek bir fiyattan gitse de beklentinin altında kaldığı açıklandı. Müzayede yetkilileri, 2 milyon dolar bariyerini aşacağını düşündüklerini ifade ettiler.

ALTIN SİKKENİN İLK SATILIŞI DEĞİL

Öte yandan bu altın sikkenin ilk satılışı değil. 1986 yılında Stack's müzayedesinde 23 bin 100 dolara satılmıştı. Sikkede 28 gram altın bulunuyor, değeri ise aslında 2 bin 600 dolar.

Öte yandan madeni para uzmanı John Kraljevich, bu altınlardan sadece 3 bine 789 adet üretildiğini ve geriye tahminen 40-50 tane kaldığını söyledi.