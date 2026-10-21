Amazon 300 bin kişiyi işe alacak: Haftalık 30 bin TL maaş

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İstanbul
ABD'li perakende devi Amazon, yoğun tatil sezonundaki alışveriş dönemine hazırlanıyor. Şirket bu kapsamda ülke genelinde yüz binlerce kişiyi işe almayı planlıyor.
Amazon'dan yapılan açıklamada, söz konusu işe alımlarda daha yüksek ücretler ve genişletilmiş yan haklar sunulacağı bildirildi.
Tatil sezonu alışveriş döneminde ülkede 300 binden fazla kişinin işe alınacağı bildirilen açıklamada, söz konusu kişilerin sezonluk, yarı zamanlı ve tam zamanlı pozisyonlarda istihdam edileceği aktarıldı.
Açıklamada, 1 Ocak 2027'den itibaren, haftada en az 30 saat çalışan uygun sezonluk personelin sağlık sigortasından yararlanabileceği belirtildi.
Tam zamanlı çalışanların saatlik ücretinin 20 dolardan başlayacağı kaydedilen açıklamada, sezonluk çalışanların ise saatte ortalama 20 dolar kazanacağı, ayrıca çeşitli yan haklardan yararlanma ve tam zamanlı pozisyonlara geçiş yapma fırsatına sahip olacağı ifade edildi. Haftada 30 saatlik çalışma karşılığında işçiler 600 dolar (yaklaşık 30 bin TL) kazanacak.
Açıklamada, şirketin çalışanlara yönelik diğer avantajlarını da genişlettiğine işaret edilerek, ABD'deki çalışanların Amazon.com ve Whole Foods Market üzerinden uygun ürünlerde yüzde 10, Whole Foods mağazalarında ise yüzde 20 indirimden yararlanabileceği bildirildi.
Ayrıca uygun çalışanlar ve aileleri için First Tech Federal Credit Union üzerinden düşük maliyetli bankacılık hizmetleri sunan programın 2026 sonlarında kademeli olarak devreye alınacağı belirtilen açıklamada, bu programın 2027'de yaygınlaştırılacağı kaydedildi.
Açıklamada, sezonluk pozisyonların bazı çalışanlar için uzun vadeli kariyerin başlangıcı olabileceği vurgulanarak, yeni iş ilanlarının ekim-aralık döneminde her hafta yayımlanacağı aktarıldı.