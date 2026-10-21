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Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 06:56
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 07:04

Amazon 300 bin kişiyi işe alacak: Haftalık 30 bin TL maaş

ABD'li perakende devi Amazon, tatil sezonunun başlayacağı yılbaşından itibaren 300 binden fazla kişiyi işe alacağını açıkladı. İşçilere haftada en az 30 saat çalışma karşılığında 600 dolar (yaklaşık 30 bin TL) maaş ödenecek.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Amazon 300 bin kişiyi işe alacak: Haftalık 30 bin TL maaş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 06:56
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 07:04

'li perakende devi , yoğun tatil sezonundaki alışveriş dönemine hazırlanıyor. Şirket bu kapsamda ülke genelinde yüz binlerce kişiyi işe almayı planlıyor.

HABERİN ÖZETİ

Amazon 300 bin kişiyi işe alacak: Haftalık 30 bin TL maaş

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Amazon, ABD'deki yoğun tatil sezonu alışveriş dönemi için ülke genelinde 300 binden fazla kişiyi işe alacağını ve çalışanlara daha yüksek ücretler ile genişletilmiş yan haklar sunacağını duyurdu.
İstihdam edilecek 300 binden fazla kişi sezonluk, yarı zamanlı ve tam zamanlı pozisyonlarda görev alacak.
Tam zamanlı çalışanların saatlik ücreti 20 dolardan başlayacak, sezonluk çalışanlar saatte ortalama 20 dolar kazanacak ve haftada 30 saat çalışanlar 600 dolar gelir elde edecek.
1 Ocak 2027'den itibaren haftada en az 30 saat çalışan uygun sezonluk personelin sağlık sigortasından yararlanabileceği açıklandı.
Çalışanlar, Amazon.com ve Whole Foods Market'teki uygun ürünlerde yüzde 10, Whole Foods mağazalarında ise yüzde 20 indirim hakkına sahip olacak.
Düşük maliyetli bankacılık hizmetleri programı 2026 sonlarında devreye alınacak ve yeni iş ilanları ekim-aralık döneminde her hafta yayımlanacak.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

Amazon'dan yapılan açıklamada, söz konusu işe alımlarda daha yüksek ücretler ve genişletilmiş yan haklar sunulacağı bildirildi.

300 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Tatil sezonu alışveriş döneminde ülkede 300 binden fazla kişinin işe alınacağı bildirilen açıklamada, söz konusu kişilerin sezonluk, yarı zamanlı ve tam zamanlı pozisyonlarda istihdam edileceği aktarıldı.

Amazon 300 bin kişiyi işe alacak: Haftalık 30 bin TL maaş

HAFTALIK 600 DOLAR MAAŞ

Açıklamada, 1 Ocak 2027'den itibaren, haftada en az 30 saat çalışan uygun sezonluk personelin sağlık sigortasından yararlanabileceği belirtildi.

Tam zamanlı çalışanların saatlik ücretinin 20 dolardan başlayacağı kaydedilen açıklamada, sezonluk çalışanların ise saatte ortalama 20 dolar kazanacağı, ayrıca çeşitli yan haklardan yararlanma ve tam zamanlı pozisyonlara geçiş yapma fırsatına sahip olacağı ifade edildi. Haftada 30 saatlik çalışma karşılığında işçiler 600 dolar (yaklaşık 30 bin TL) kazanacak.

Amazon 300 bin kişiyi işe alacak: Haftalık 30 bin TL maaş

ÇALIŞANLAR İNDİRİMDEN YARARLANABİLECEK

Açıklamada, şirketin çalışanlara yönelik diğer avantajlarını da genişlettiğine işaret edilerek, ABD'deki çalışanların Amazon.com ve Whole Foods Market üzerinden uygun ürünlerde yüzde 10, Whole Foods mağazalarında ise yüzde 20 indirimden yararlanabileceği bildirildi.

Ayrıca uygun çalışanlar ve aileleri için First Tech Federal Credit Union üzerinden düşük maliyetli bankacılık hizmetleri sunan programın 2026 sonlarında kademeli olarak devreye alınacağı belirtilen açıklamada, bu programın 2027'de yaygınlaştırılacağı kaydedildi.

İŞ İLANLARI HER HAFTA YAYIMLANACAK

Açıklamada, sezonluk pozisyonların bazı çalışanlar için uzun vadeli kariyerin başlangıcı olabileceği vurgulanarak, yeni iş ilanlarının ekim-aralık döneminde her hafta yayımlanacağı aktarıldı.

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ETİKETLER
#amazon
#ABD
#İş İlanları
#tatil sezonu
#Whole Foods Market
#Dünya
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