ABD'li perakende devi Amazon, yoğun tatil sezonundaki alışveriş dönemine hazırlanıyor. Şirket bu kapsamda ülke genelinde yüz binlerce kişiyi işe almayı planlıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Amazon 300 bin kişiyi işe alacak: Haftalık 30 bin TL maaş Amazon, ABD'deki yoğun tatil sezonu alışveriş dönemi için ülke genelinde 300 binden fazla kişiyi işe alacağını ve çalışanlara daha yüksek ücretler ile genişletilmiş yan haklar sunacağını duyurdu. İstihdam edilecek 300 binden fazla kişi sezonluk, yarı zamanlı ve tam zamanlı pozisyonlarda görev alacak. Tam zamanlı çalışanların saatlik ücreti 20 dolardan başlayacak, sezonluk çalışanlar saatte ortalama 20 dolar kazanacak ve haftada 30 saat çalışanlar 600 dolar gelir elde edecek. 1 Ocak 2027'den itibaren haftada en az 30 saat çalışan uygun sezonluk personelin sağlık sigortasından yararlanabileceği açıklandı. Çalışanlar, Amazon.com ve Whole Foods Market'teki uygun ürünlerde yüzde 10, Whole Foods mağazalarında ise yüzde 20 indirim hakkına sahip olacak. Düşük maliyetli bankacılık hizmetleri programı 2026 sonlarında devreye alınacak ve yeni iş ilanları ekim-aralık döneminde her hafta yayımlanacak.

Amazon'dan yapılan açıklamada, söz konusu işe alımlarda daha yüksek ücretler ve genişletilmiş yan haklar sunulacağı bildirildi.

300 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Tatil sezonu alışveriş döneminde ülkede 300 binden fazla kişinin işe alınacağı bildirilen açıklamada, söz konusu kişilerin sezonluk, yarı zamanlı ve tam zamanlı pozisyonlarda istihdam edileceği aktarıldı.

HAFTALIK 600 DOLAR MAAŞ

Açıklamada, 1 Ocak 2027'den itibaren, haftada en az 30 saat çalışan uygun sezonluk personelin sağlık sigortasından yararlanabileceği belirtildi.

Tam zamanlı çalışanların saatlik ücretinin 20 dolardan başlayacağı kaydedilen açıklamada, sezonluk çalışanların ise saatte ortalama 20 dolar kazanacağı, ayrıca çeşitli yan haklardan yararlanma ve tam zamanlı pozisyonlara geçiş yapma fırsatına sahip olacağı ifade edildi. Haftada 30 saatlik çalışma karşılığında işçiler 600 dolar (yaklaşık 30 bin TL) kazanacak.

ÇALIŞANLAR İNDİRİMDEN YARARLANABİLECEK

Açıklamada, şirketin çalışanlara yönelik diğer avantajlarını da genişlettiğine işaret edilerek, ABD'deki çalışanların Amazon.com ve Whole Foods Market üzerinden uygun ürünlerde yüzde 10, Whole Foods mağazalarında ise yüzde 20 indirimden yararlanabileceği bildirildi.

Ayrıca uygun çalışanlar ve aileleri için First Tech Federal Credit Union üzerinden düşük maliyetli bankacılık hizmetleri sunan programın 2026 sonlarında kademeli olarak devreye alınacağı belirtilen açıklamada, bu programın 2027'de yaygınlaştırılacağı kaydedildi.

İŞ İLANLARI HER HAFTA YAYIMLANACAK

Açıklamada, sezonluk pozisyonların bazı çalışanlar için uzun vadeli kariyerin başlangıcı olabileceği vurgulanarak, yeni iş ilanlarının ekim-aralık döneminde her hafta yayımlanacağı aktarıldı.