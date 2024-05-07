Amcasının cesediyle kredi çekmeye çalışan kadın ilk kez konuştu: Farkında değildim

07 May 2024 14:49 - Güncelleme : 07 May 2024 15:08

Brezilya'nın Rio de Janeiro'daki şehrinde bulunan bir bankaya, tekerlekli sandalyede taşıdığı amcasının cesediyle gelerek kredi çekmeye çalışan 43 yaşıdaki Erika de Souza Vieira Nunes, ilk kez basına açıklamada bulundu. Cesede saygısızlık yapmak ve hırsızlığa teşebbüs suçlarından yargılanan kadın, 68 yaşındaki amcası Paulo Roberto Braga'nın öldüğünü fark etmediğini iddia etti.

''BEN CANAVAR DEĞİLİM''

Nunes, Brezilya medyasına verdiği röportajda gözaltında tutulduğu günler için ağlamaklı bir şekilde şunları söyledi:

"Ailemden uzakta geçirdiğim günler korkunçtu, çok zordu. Amcamın öldüğünü fark etmemiştim. İnsanların söyledikleri çok saçma. Ben insanların bahsettiği kişi değilim, ben canavar değilim."

''HAPLARIN ETKİSİNDEYDİM''

Kullandığı ilaçlar nedeniyle amcasının cesediyle bankaya gittiği günü hatırlamakta zorluk çektiğini öne süren kadın, o güne dair ise şunları anlattı:

"O gün aldığım ve zaman zaman aldığım hapların etkisi olup olmadığını bilmiyorum. Tedavi gördüğüm için Zolpidem adında bir uyku hapı alıyordum ve almam gerekenden fazlasını aldım."

Nunes, amcasına bankaya girmeden önce başını dik tutması gerektiği konusunda da uyarıda bulunduğunu söyledi.

ŞİMDİLİK KEFALETLE SERBEST

Savcılar Nunes'in "yaşlı adamın öldüğünü bile bile onu uyandırmaya çalışıyormuş gibi yaptığını, eline kalem tutuşturmaya çalıştığını ve aynı eli masaya getirerek imzalamasına yardımcı olduğunu" söylüyor. Nunes kefaletle serbest bırakıldı. Duruşma tarihi henüz belirlenmedi.

NE OLMUŞTU?

Bankada çekilen görüntülerde 68 yaşındaki Paulo Roberto Braga'yı tekerlekli sandalye ile taşıyan 43 yaşındaki yeğeni Erika de Souza Vieira Nunes, amcası adına kredi çekmeye çalışmıştı. Nunes'in tekerlekli sandalyedeki adamı canlı gibi göstermeye çalıştığı ve adamın kafasını tutmaya çalıştığı görüntüler büyük tepki çekmişti.