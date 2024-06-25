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Ameliyathanede şoke eden olay: Anesteziden uyandı ve kendi böbrek nakline tanıklık etti

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
25 Haziran 2024 10:11 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 10:30
Ameliyathanede şoke eden olay: Anesteziden uyandı ve kendi böbrek nakline tanıklık etti

ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago şehrinde ilginç bir olay meydana geldi. John Nicholas, böbrek nakli ameliyatı sırasında uyandı ve nakil anlarına tanıklık etti. 

ABD'nin Chicago şehrinde, 28 yaşındaki John Nicholas, böbrek nakli ameliyatı sırasında anesteziden uyandı ve nakil anlarına tanık oldu. New York Post'un haberine göre, teknik bir hata nedeniyle ameliyat sırasında uyanan Nicholas, yeni böbreğinin nakli sırasında yaşadıklarıyla tarihe geçti.

''YENİ BÖBREĞİMİ GÖRMEK GÜZEL OLDU''

Ameliyat sırasında uyandığını, kendisine verilecek yeni böbreği gördüğünü söyleyen Nicholas,"Yeni böbreğimin neye benzediğini görmek güzel oldu, Rahatlamam için bana biraz sakinleştirici verilmişti ama hâlâ ne yaptıklarının farkındaydım" açıklamasında bulundu.

Ameliyathanede şoke eden olay: Anesteziden uyandı ve kendi böbrek nakline tanıklık etti - 1. Resim

DOKTORLAR SEBEBİNİ AÇIKLADI

Doktorlar ise bu durumun anestezi yerine sezaryen doğum için kullanılan spinal anestezi iğnesinden kaynaklandığını açıkladılar. 

Konuyla ilgili konuşan Dr. Vicente Garcia Tomas, ameliyatın sağlık personeli için birçok sezaryen ameliyattan daha kolay olduğunu hatırlattı. 

Öte yandan Nicholas'a böbreğini bağışlayan kişinin ise bir arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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