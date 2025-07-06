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 | Yusuf Özgür Bülbül

Amerika Partisi resmen kuruldu: Elon Musk siyasete girdi!

Teknoloji ve iş dünyasının dev ismi Elon Musk, siyaset sahnesine bomba gibi bir giriş yaptı. Elektrikli araç devi Tesla ve uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in kurucusu olan milyarder girişimci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı şok bir açıklamayla "Amerika Partisi"nin resmen kurulduğunu duyurdu...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 00:05
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 00:18

ABD'li milyarder iş adamı , "Amerika Partisi'nin" kurulduğunu duyurdu. üreticisi Tesla'nın kurucu ortağı ve CEO'su olan dünyanın en zengin insanı Elon Musk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika Partisi'nin" kurulduğunu belirtti.

"ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ GERİ VERMEK İÇİN KURULDU"

Musk paylaşımında, "Halk iki kat çoğunlukla yeni bir istedi, o halde olacak. Konu ülkemizi israf ve rüşvetle iflas ettirmeye gelince, demokraside değil, tek partili bir sistemde yaşıyoruz. Bugün Amerika Partisi size özgürlüğünüzü geri vermek için kuruldu" ifadelerini kullandı.

Amerika Partisi resmen kuruldu: Elon Musk siyasete girdi!

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Elon Musk, eskiden Twitter olarak bilinen X sosyal medya platformundaki takipçilerine ABD'de yeni bir siyasi partisi kurulup kurulmaması gerektiğini sormuştu. Musk'ın duyurusu, ABD Başkanı Donald 'ın 4 Temmuz Cuma günü Elon Musk'un sert bir şekilde karşı çıktığı ve harcama tasarısını imzalayarak yasalaştırmasının ardından geldi.

Amerika Partisi resmen kuruldu: Elon Musk siyasete girdi!

TRUMP-MUSK ARASINDAKİ GERİLİM

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın kurucu ortağı ve CEO'su olan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, 2024 seçimlerinde Trump'ın en büyük bağışçısı olmuş ve Mayıs ayına kadar Trump'a en yakın isimler arasında yer almıştı. Vergi indirimini içeren yasa tasarısı nedeniyle ikili arasında sert bir anlaşmazlık yaşanmış, Musk son günlerde eleştirilerini yineleyerek Cumhuriyetçileri "ABD'yi elektrikli araç ve temiz enerji devriminin ön saflarına taşıma çabalarından vazgeçmekle" suçlamıştı. Trump, bu hafta başında Musk'ın şirketlerinin federal hükümetten aldığı milyarlarca dolarlık sübvansiyonu kesme tehdidinde bulunmuştu. Musk son olarak yasa tasarısının kabul edilmesi halinde "Amerika Partisi" adında yeni bir siyasi parti kurulacağını ifade etmişti. Söz konusu yasa tasarısı Sena ve Temsilciler Meclisinde kabul edilmiş, Trump'ın imzasıyla yasalaşmıştı.

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ETİKETLER
#elon musk
#elektrikli araç
#trump
#vergi indirimi
#siyasi parti
#Amerika Partisi
#Temiz Enerji
#Dünya
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