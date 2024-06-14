Amerikan medyası ifşa etti: İsrail ile ABD ortak katliama imza attı!

14 Haziran 2024 12:41 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 13:02

İsrail için namlular tersine döndü! Hizbullah'tan uyarı: Hayatta kalmak için güneye kaçın

İsrail için namlular tersine döndü! Hizbullah'tan uyarı: Hayatta kalmak için güneye kaçın

İsrail'in geçtiğimiz haftalarda Gazze'de 4 rehineyi kurtarmak için gerçekleştirdiği katliamın arkasında Tel Aviv yönetiminin yanı sıra ABD'nin de olduğunu Amerikan basınından Washington Post ortaya çıkardı. Gazete, operasyonda ABD-İsrail istihbaratına dikkat çekti.

Washington Post muhabirleri, 7 Ekim'den beri ABD'nin Hamas ile ilgili çok sayıda bilgiyi İsrail'le paylaştığını aktardı. İsrailli yetkililer ise bu durumu yalanlayarak, ABD'nin kendileriyle çok fazla bilgi paylaşmadığını öne sürdü.

ABD İSTİHBARATI, İSRAİL'E GÖRE DAHA AKTİFTİ

Washington Post ise ABD istihbaratının, son operasyonda İsrail istihbaratına göre daha aktif olduğunu, "İsrail'in operasyon öncesinde kendi başına topladığı istihbarata göre ikinci planda kalmış gibi göründüğünü" belirtti.

FBI AJANLARI, İSRAİL'DE ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜ

Gazete, FBI ajanlarının Hamas'ın ABD vatandaşlarına yönelik saldırılarını soruşturmak ve rehine kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için İsrail'de çalıştığını da ekledi.

Ayrıca ABD'nin rehine kurtarma konusunda deneyimli seçkin Özel Harekat gücü JSOC üyeleri de ABD istihbarat görevlileri ile ortaklaşa İsrail'de çalıştığı hatırlatıldı.

İSRAİL ORDUSU, ABD'NİN LİMANLARINI KULLANDI

Öte yandan ABD'nin insani yardımları ulaştırmak için Gazze'ye kurduğu yüzer geçici limanın İsrailli askerlerin Nuseyrat'a girmesi için kullanıldığı öğrenilmişti.

Rehine kurtarma operasyonunun yüzen geçici limandan çıkan bir yardım kamyonuyla gerçekleştiği belirtilmişti. Görüntüleri ortaya çıkan yardım kamyonunda ABD tarafından rehine operasyonu gerçekleştirecek İsrail askerlerini taşıdığı ve zırhlı araçların eşlik ettiği görülmüştü.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 7 Haziran'da Gazze'de rehineleri kurtarma bahanesiyle yeni bir katliama imza attı. Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırı düzenleyen İsrail ordusu, 274 kişiyi öldürdü, en az 400 kişiyi yaraladı. Uluslararası kamuoyunun tepkisi çeken katliamda yaşananları, olay yerindeki doktorlar ve siviller anlattı.

''HAREKET EDEN HERKESİ HEDEF ALDILAR''

ABD medyasından Washington Post'a konuşan Doktor Rami El-Şerifi, ''Operasyon sırasında helikopterler hastane bahçesinde hareket eden herkesi hedef aldı. Operasyon sırasında ambulansların hastaneden çıkmasına ya da hastaneye girmesine izin verilmedi" dedi.

Güvenliğinden şüphe ettiği için adını açıklamak istemeyen bir kadın ise "Bombalamalar sebebiyle yüz kat daha çok korkuyoruz. Allah'a bizi kurtarması için dua ediyorum. Bu insanlar istediklerini elde etmek için bütün dünyayı yakmaya hazırlar" dedi.