'Amfibik Akın' fotoğrafı Türkiye'ye birincilik getirdi! İşte NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' yarışmasının kazananı
NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' oylamasında birincilik Türkiye'nin. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli Teknisyen Astsubay Çavuş Yasin Kaan'ın 'Amfibi Akın' fotoğrafı açık ara farkla 1. seçildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun "Yılın Fotoğrafı" oylamasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli Teknisyen Astsubay Çavuş Yasin Kaan'ın fotoğrafının birinci seçildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' oylamasında Deniz Kuvvetlerimize ait 'Amfibi Akın' fotoğrafı açık ara farkla 1'inci seçildi. Desteklerinden dolayı halkımıza ve müttefik ülke vatandaşlarına teşekkür ediyoruz. Fotoğrafı çeken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz Teknisyen Astsubay Çavuş Yasin Kaan'ı tebrik ediyoruz."
Paylaşımda, Kaan'ın çektiği fotoğrafa da yer verildi.