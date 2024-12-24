Angela Merkel'in kitabı kapış kapış gidiyor! Milyoner oldu

24 Aralık 2024 12:20 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 12:37

Almanya eski Başbakanı Angele Merkel, "Özgürlük-Anılarım" adlı kitabıyla servet kazandı. Görevdeyken 20 bin euro maaş alan Merkel'in kitabından 20 milyon euro kazandığı ortaya çıktı.

Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel, anılarını kaleme aldığı kitabıyla gündeme gelmişti. Merkel, anılarını yazdığı kitaptan adeta bir servet kazandı.

20 MİLYON EURO GELİR​ ELDE ETTİ

Merkel'in, ilk baskısı tükenen ve 42 euroya satılan kitabından 20 milyon euro gelir elde ettiği öğrenildi. Kitabı basan yayınevi, 200 binlik yeni baskıyı matbaaya gönderdi.

40 MİLYON EUROYU AŞMASI BEKLENİYOR

Kitabın gelirinin ise 40 milyon euroyu aşması bekleniyor. Yayınevi, kitabın muhteşem bir başarı elde ettiğini ifade ederken, farklı dillere de çevrileceğini duyurdu.

Öte yandan Merkel'in başbakanlık yaptığı sırada aylık 20 bin euro kazandığı biliniyordu.