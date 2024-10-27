Ani patlamalarıyla bilinen Marapi Yanardağı uyandı! Yetkililerden peş peşe uyarılar

27 Ekim 2024 13:15 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 13:26

Dünyanın en aktif yanardağı Sumatra Adası'ndaki Marapi kül püskürtmeye başladı. Endonezya'da halk büyük bir telaşa kapıldı. Yetkililer, bölgeyi 4,5 kilometre yapıçapında boşaltma talimatı verdi.

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Endonezya​'nın Sumatra Adası'nda yer alan Marapi'deki Marapi Yanardağı kül püskürttü. Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Marapi için alarm verildi. Ani patlamalarıyla bilinen yanardağa dair uyarılar yapıldı.

Bölge sakinlerinin patlama merkezinden 4,5 kilometre yarıçapındaki bir alana girmeleri veya bu alanda faaliyette bulunmaları yasaklandı.

20'DEN FAZLA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Sumatra'nın en aktif yanardağlarından biri olan Marapi'nin patlaması ve 3 km yüksekliğe kadar gri kül bulutları püskürtmesinin ardından 20'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ ÜZERİNDE

Öte yandan Endonezya, birden fazla tektonik plakanın üzerinde yüksek sismik aktiviteye sahip bir alan olan 'Pasifik Ateş Çemberi' üzerinde yer alıyor.