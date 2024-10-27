Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Ani patlamalarıyla bilinen Marapi Yanardağı uyandı! Yetkililerden peş peşe uyarılar

Ani patlamalarıyla bilinen Marapi Yanardağı uyandı! Yetkililerden peş peşe uyarılar

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
27 Ekim 2024 13:15 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 13:26

Dünyanın en aktif yanardağı Sumatra Adası'ndaki Marapi kül püskürtmeye başladı. Endonezya'da halk büyük bir telaşa kapıldı. Yetkililer, bölgeyi 4,5 kilometre yapıçapında boşaltma talimatı verdi. 

Endonezya​'nın Sumatra Adası'nda yer alan Marapi'deki Marapi Yanardağı kül püskürttü. Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Marapi için alarm verildi. Ani patlamalarıyla bilinen yanardağa dair uyarılar yapıldı.

Ani patlamalarıyla bilinen Marapi Yanardağı uyandı! Yetkililerden peş peşe uyarılar - 1. Resim

Bölge sakinlerinin patlama merkezinden 4,5 kilometre yarıçapındaki bir alana girmeleri veya bu alanda faaliyette bulunmaları yasaklandı.

Ani patlamalarıyla bilinen Marapi Yanardağı uyandı! Yetkililerden peş peşe uyarılar - 2. Resim

20'DEN FAZLA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Sumatra'nın en aktif yanardağlarından biri olan Marapi'nin patlaması ve 3 km yüksekliğe kadar gri kül bulutları püskürtmesinin ardından 20'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ani patlamalarıyla bilinen Marapi Yanardağı uyandı! Yetkililerden peş peşe uyarılar - 3. Resim

PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ ÜZERİNDE

Öte yandan Endonezya, birden fazla tektonik plakanın üzerinde yüksek sismik aktiviteye sahip bir alan olan 'Pasifik Ateş Çemberi' üzerinde yer alıyor.

Ani patlamalarıyla bilinen Marapi Yanardağı uyandı! Yetkililerden peş peşe uyarılar - 4. Resim

Ani patlamalarıyla bilinen Marapi Yanardağı uyandı! Yetkililerden peş peşe uyarılar - 5. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
endonezya

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...