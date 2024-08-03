Anlaşma ABD’yi ayağa kaldırmıştı! 11 Eylül’ü planlayan üç isim için yeni gelişme
Geçtiğimiz günlerde 11 Eylül saldırısının baş mimarı Halid Shaikh Mohammad'in de aralarında bulunduğu üç teröristin idam cezasından anlaşmayla kurtulması dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. ABD Savunma Bakanı 11 Eylül 2001 terör saldırılarına karışmakla suçlanan üç kişi için yapılan anlaşmayı geri çektiğini duyurdu.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan 3 kişinin askeri savcılıkla anlaşmasının feshedildiğini duyurdu.
ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) sitesinden Austin'in imzasıyla yayımlanan bildiride 11 Eylül saldırılarının planlayıcıları olmakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed, Velid Bin Attaş ve Mustafa Ahmet El Havsavi ile varılan anlaşmaya ilişkin açıklamada bulunuldu.
ANLAŞMAYI GERİ ÇEKTİ
Austin, "konunun önemine binaen", Askeri Komisyonlar Yasası gereği karar yetkisinin kendisinde olduğunu belirterek, "Derhal geçerli olmak üzere, yetkimi kullanarak bu anlaşmayı geri çekiyorum." ifadesini kullandı.
ABD basınındaki haberlerde askeri savcılığın, 11 Eylül kurbanı davacı ailelerin yakınlarına gönderdiği açıklamada, saldırıları planladıkları öne sürülen 3 kişinin suçlamaları kabullenmeleri karşılığında ölüm cezasıyla yargılanmak yerine ömür boyu hapsi kabul ettikleri duyurulmuştu.
AİLELER İTİRAZ EDECEKTİ
Anlaşmanın detayları kamuoyuna duyurulmazken davanın tarafı olan, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerinin anlaşmaya itiraz edeceği ileri sürülmüştü.