Anne cinayetinin kan donduran detayları: Cesedi parçalara ayırdı kokmasın diye baharatladı!

04 Kasım 2024 15:33 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 15:59

ABD'nin Maryland eyaletinde korkunç bir cinayetin ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Annesini öldüren Candace Craig, suçu ortaya çıkmasın diye cesedi parçalarına bölüp, baharatlayıp ızgarada pişirdiğini itiraf etti. Craig, annesini neden öldürdüğünü de açıkladı. Craig'in 19 yaşındaki kızının ise annesine yardım ettiği düşünülüyor.

ABD'nin Maryland eyaletinde yaşayan 46 yaşındaki Candace Craig, 71 yaşındaki annesi Margaret'ı öldürmekle suçlandı. Cinayetin kan donduran ayrıntıları ise yeni ortaya çıktı. Anne Margaret'ın kredi kartını kullandığı için dolandırıcılık suçlamasında bulunacağını söylemesi üzerine Craig'in saldırdığı anlaşıldı. Bu itiraf Craig 19 yaşındaki kızı Hardy'den geldi.

TESTEREYLE PARÇALARA AYIRIP BAHARATLADI

Hardy, annesinin cesetten kurtulmak için testereyle parçalara ayırdığını, kendisinin de büyükannesinin kalıntılarını yatak odasındaki mavi bir çöp kutusunda bulduğunu söyledi.

Polis, anne ve kızının Margaret'i bir testereyle parçaladıktan sonra evlerinin arkasındaki ızgarada ateşte yakmaya çalıştığını hatta Craig'in kokuyu gizlemek için baharatladığını söyledi.

AKRABASI İHBAR ETTİ CİNAYET ORTAYA ÇIKTI

Korkunç cinayet ancak 10 gün sonra ortaya çıktı. Margaret'ın bir akrabası, iletişim kuramadığını ve sağlığından şüphe ettiğini söyleyince polis harekete geçti.

Eyalet Savcısı Aisha Braveboy şunları söyledi: "Bu gerçekten yürek parçalayıcı bir davaydı. Candace Craig annesine karşı kalpsizdi. Annesine bakması gereken bir kız, bunun yerine ondan çalarak ve dolandırıcılığı fark edildiğinde onu öldürerek ondan faydalandı." dedi.

Craig'in kızı Hardy, cinayete yardım etme suçunu kabul etti. Craig, ciddi bir hapis cezasıyla karşı karşıya.