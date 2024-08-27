Anne ve babanın çaresiz anı: 5 yaşındaki çocuk tabancayla kendini vurdu!

27 Ağustos 2024 15:09 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 15:19

ABD'de kişisel silahlanmanın tehlikesi bir kez daha gözler önüne serildi. Utah eyaletinde 5 yaşındaki Brooks Thomas Wilson, anne ve babasının yatak odasında oynarken bir tabanca buldu. Tabancayla oynamaya başlayan çocuk, kendini vurdu.

Wilson'ın anne ve babası olay esnasında evdeydiler ve silah sesini duyar duymaz odaya koştular. Yardım çağırıp, çocuğa kalp masajı yapmaya başlasalar da çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Tabancadan çıkan kurşunun, Wilson'ın başına isabet ettiği anlaşıldı.

ANNE VE BABA SUÇLANMADI

Yetkililer, çocuğun ölümünde herhangi bir şüphe bulunmadığını, anne ve babasının suçlanmayacağını ifade etti.

Cenaze masrafları için internet üzerinde bir yardım platformunda başlatılan kampanyada 22 bin dolarlık bağış toplandı.