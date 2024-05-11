Annesi tarafından timsahlara atıldı! Küçük çocuk ölmeden önce son kez gülümsedi

11 May 2024 09:25 - Güncelleme : 11 May 2024 09:36

Küçük çocuk, ısıtması olmayan evde iki yıl tek başına yaşamış

Küçük çocuk, ısıtması olmayan evde iki yıl tek başına yaşamış

Hindistan'ın batısındaki Karnataka eyaletinde 6 yaşındaki bir çocuk, anne ve babasının tartıştıktan sonra annesinin onu timsahlarla dolu bir nehre attığı ileri sürülürken nehre düşen küçük çocuğun trajik şekilde ölmeden önce gülümsediği görüntülendi.

Polis, gülümseyen 6 yaşındaki Vinod'un sudayken timsahlar tarafından trajik bir şekilde parçalanarak öldüğüne inanıyor. Hindistan'ın batısındaki Karnataka eyaletinde meydana gelen korkunç olayla ilgili olarak Savitri Kumar ve kocası Ravi Kumar tutuklandı.

The Times of India'nın haberine göre küçük Vinod işitme ve konuşma engelli olarak doğmuş ve bu durum ebeveynleri arasında sık sık hararetli tartışmalara yol açmıştır. Yerel polisin bildirdiğine göre Ravi, oğullarının engelleri nedeniyle karısını suçladı ve birçok kez "çocuğu atmasını" önerdi.

Cumartesi akşamı Vinod'la ilgili bir başka tartışmanın ardından anne Savitri'nin onu timsahlarıyla bilinen Kali Nehri'ne açılan bir atık kanalına attığı öne sürüldü. Vinod'un o sırada uyuduğu bildirildi.

Komşuları polisi alarma geçirdi ve yerel gönüllüler ile tehlikeli sulara atlayan dalgıçların da yardımıyla çocuk için geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı. Ancak kurtarma çalışmaları karanlık nedeniyle durduruldu.

"CESET TİMSAHIN AĞZINDAYDI"

Bir görgü tanığı korkunç sahneleri The New Indian Express'e anlattı:

"Timsahlardan birinin cesedi ağzında tuttuğunu görebiliyorduk." Pazar sabahı polisin altı yaşındaki Vinod'un cesedini nehirden çıkarmasıyla arama çalışmaları yeniden başladı.

News 18'e göre, çocuğun vücudunun ısırık izleriyle kaplı olması ve bir elinin olmaması, memurların ölüm nedeni olarak timsah saldırısından şüphelenmesine yol açtı. Çocuğun cesedi ölüm nedeninin teyit edilmesi için otopsiye gönderildi.

İki yaşında bir oğulları olan anne ve baba, yetkililerin "cinayet" olarak nitelendirdiği olayla ilgili olarak tutuklandı. Times of India'ya konuşan bir polis memuru şunları aktardı:

"Dandeli Kırsal Polis Karakolu'nda, Hindistan Ceza Kanunu'nun 109 (herhangi bir suça azmettirme, eğer fiil sonuç olarak işlenmişse ve cezası için açık bir hüküm yoksa) ve 302 (cinayet) maddeleri uyarınca bir dava kaydettik ve olayla ilgili olarak karı kocayı tutukladık."

KOCASINI SUÇLADI

Anne Savitri, gazetecilerle yaptığı bir görüşme sırasında suçu kocasının üzerine atar gibi göründü:

"Sorumlusu benim kocam. Sürekli (Vinod'un) ölmesine izin verin diyordu. Eğer kocam böyle şeyleri tekrarlayıp duruyorsa, oğlum ne kadar işkenceye dayanabilir? Ama bana sürekli çocuğun ölmesine izin vermemi söylüyordu."

Hindustan Times'ın haberine göre, çift tutuklanmalarının ardından mahkemeye çıkarıldı ve 14 günlük adli gözetim altına alındı. Polis müfettişi "soruşturmanın devam ettiğini" bildirdi.