Annesini öldürüp üvey babasını eve çağırdı! 15 yaşındaki çocuğun korkunç planı

19 Eylül 2024 16:49 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 17:38

ABD'nin Mississippi eyaletinde 15 yaşındaki Carly Gregg, annesini yüzünden silahla vurarak öldürdü. Annesinin telefonundan üvey babasına mesaj atarak eve çağıran genç kız, arkadaşlarına da 'acil durum' diyerek eve gelmelerini söyledi. Gregg'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığı araştırılıyor.

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ABD'nin Mississippi​ eyaletinde 15 yaşındaki genç kız korkunç bir cinayet​ planını devreye soktu. 40 yaşındaki matematik öğretmeni annesi Ashley Smylie'i evde yüzünden vurarak öldüren Gregg'in mutfaktaki güvenlik kameralarına yansıyan sakin görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Gregg, annesini öldürdükten sonra Smylie'nin telefonundan üvey babasına mesaj atarak eve çağırdı. Smylie'nin telefonundan Heath'e gönderilen mesajda şöyle yazıyordu: ''Ne zaman eve geleceksin tatlım?''

ÜVEY BABASINI DA YARALADI

Üvey baba, eve geldiğinde Gregg'in kendisine de ateş ettiğini ve omzundan vurarak yaraladığını söyledi. Mahkemede konuşan üvey baba, Gregg tekrar ateş etmeden silahı elinden alabildiğini ve o esnada genç kızın kaçtığını anlattı.

ANNESİNİ ÖLDÜRÜP ARKADAŞLARINI EVE ÇAĞIRDI

Polis, Gregg'in telefonda konuşurken BW takma adını kullanan bir arkadaşına mesaj atarak 'acil bir durum' nedeniyle eve gelmelerini istediğini iddia etti. Arkadaşı geldiğinde Gregg'in ona ''Daha önce hiç ölü bir beden gördün mü?'' diye sorduğu ve tanığı annesinin cesedine götürdüğü iddia edildi.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE Mİ?

Mahkemede konuşan Dr. Andrew Clark, Gregg'in iddia edilen suç günü 90 dakikaya kadar 'bayıldığına' inandığını söyledi. Fakat Gregg'in kendisini akıl hastası gibi gösterme ihtimali üzerinde durduğunu da açıkladı.

Dr. Clark mahkemeye, Gregg'in kendisine iddia edilen suçtan yıllar önce 'işitsel halüsinasyonlar' gördüğünü ancak kafasındaki seslerin kendisine hiçbir zaman bir şey 'emretmediğini' söylediğini belirtti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALABİLİR

Mahkemede, Gregg'in Dr. Clark'a haftada birkaç kez uyuşturucu içmeye başladığını ve annesinin bunu öğrenmesinden endişe duyduğunu söylediği belirtildi.

Cinayet, cinayete teşebbüs ve delil karartma suçlamalarıyla yargılanan Gregg'in, suçlu bulunması halinde müebbet hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.