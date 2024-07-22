Annesinin cesedini 5 yıl evde sakladı! Sebebi 'pes' dedirtti

22 Temmuz 2024 10:13 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 10:26

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! 'Dişleri, derisi ve saçı' olan kist dehşete düşürdü

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! 'Dişleri, derisi ve saçı' olan kist dehşete düşürdü

Japonya'nın Osaka şehrinde bulunan İkuno semtinde yaşayan 60 yaşındaki Katsunori Onada yaptığıyla herkesi şoke etti. Onada, 5 yıl önce hayatını kaybeden annesinin cesedini evin yatak odasında sakladı. Gerçek ise yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle polisle görüşen Onada'nın itirafıyla ortaya çıktı.

''ÇOK FAZLA SORUN OLACAĞINI DÜŞÜNDÜM''

Onada, annesinin 2019 yılının eylül ayında öldüğünü, o zamandan beri cesedin evde olduğunu polise itiraf etti. Onada ifadesinde, "Annem bir gün yemek yemeyi bıraktı ve sonrasında öldü. Ben de çok fazla soruna neden olacağını düşündüğüm için cesedi ikinci kattaki yatak odasında bıraktım” diyerek 'pes' dedirten açıklamayı yaptı.

GERÇEK NEDEN EMEKLİ MAAŞI OLABİLİR

Suçunu itiraf eden Onada tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Onada'nın annesinin emekli maaşını bankadan çekmeyi sürdürebilmek için cesedi evde sakladığı ihtimali üzerinde duruyor.