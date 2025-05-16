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 | Berrak Arıcan

Annesinin cesediyle senelerce yaşadı! Her gün için mektup yazdı

Arjantin'in La Plata şehrinde meydana gelen korkunç bir olay gün yüzüne çıktı. 47 yaşındaki bir adamın 4 yıl boyunca annesinin cesediyle yaşadığı, her gün için ise mektup yazdığı tesadüfen anlaşıldı.

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Annesinin cesediyle senelerce yaşadı! Her gün için mektup yazdı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 11:43

La Plata şehrinde yaklaşık 10 yıldır kardeşiyle görüşmeyen bir kişi, kardeşini ziyarete gittiğinde neye uğradığını şaşırdı. Eve vardığında yeğeniyle karşılaştı fakat aşırı kötü bir koku evi sarmış bir haldeydi. Yeğeni, annesinin 2021 yılında bir akşam yemek yerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini o zamandan beri cesedi evde tuttuğunu itiraf etti.

Annesinin cesediyle senelerce yaşadı! Her gün için mektup yazdı

MEKTUPLARDA CESETLE YAŞADIĞI GÜNLERE DAİR DETAYLAR

Polise yapılan ihbar üzerine eve gelen memurlar, olayın kan donduran detaylarını gün yüzüne çıkardı. 47 yaşındaki adamın 4 senedir annesinin cesediyle yaşadığı ve her gün için mektup yazdığı ortaya çıktı. Mektuplar 4 yıl önce hayatını kaybeden Marta Yolanda Durand'ın cesedinin bulunduğu odadaydı. Mektuplarda, adamın cesetle birlikte yaşadığı günlere dair ayrıntılar vardı. Yerel El Día gazetesi, mektupların dava dosyasına dahil edildiğini ve incelendikten sonra bir yakınına teslim edildiğini bildirdi.

Annesinin cesediyle senelerce yaşadı! Her gün için mektup yazdı

MAHKEMEDE İTİRAF ETTİ

47 yaşındaki adam, annesinin ölümünün ardından hiçbir yetkiliye ölümü bildirmeme kararı aldığını itiraf etti. Annesiyle uzun bir süredir beraber yaşamalarına rağmen iyi bir ilişkileri olmadığını söyledi. Pişman olduğunu söyleyen adam, ''Yaptıklarımdan dolayı özür dilerim'' ifadelerini kullandı.

Mahkeme şimdi, adamın annesinin cesedini bu kadar uzun süre saklamasına yol açan nedenleri belirlemeye ve ayrıca kasıtlı bir saklamanın mı yoksa başka bir suçun mu söz konusu olduğunu tespit etmeye çalışıyor.

Adli kaynaklar ise onun psikiyatri hastası olabileceğini ileri sürüyor.

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