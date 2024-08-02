Annesinin mezarına çiçek bıraktı, hayatını kaybetti! Ölüm nedeni hayrete düşürdü

02 Ağustos 2024 15:53 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 16:09

47 yaşındaki Pavel'in, 26 Temmuz Cuma günü annesinin mezarını ziyaret ettiği sırada bir yaban arısı tarafından sokulduğu, eve dönerken şiddetli nefes alma güçlüğü çekmeye başladı. Olanları bir arkadaşına anlatan Pavel, yardım istemek için durduğunda kimseyi bulamadan yere yığıldığı bildirildi.

Yerel halk onu, evinden sadece birkaç metre uzakta bilincini kaybetmiş şekilde, alerjik reaksiyon nedeniyle kalbi durduktan sonra yere yığılmış halde bulduğunu ifade etti.

Pavel, İtalya'nın Trieste kentindeki bir hastaneye götürüldü. Hastane personeli Marc'ın eşek arısı sokmasından kaynaklanan anafilaksi nedeniyle kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Durumu kötüleşen Pavel, komaya girdi. 31 Temmuz 2024 tarihinde ise hayatını kaybetti.

TANINIRLIĞI İTALYA SINIRLARININ ÖTESİNDE

Kariyeri boyunca çok sayıda ödül alan şefin ünü ve tanınırlığı İtalya sınırlarının da ötesine uzanmıştı. Yerel basında çıkan haberlere göre, birkaç yıl boyunca Trieste Şefler Derneği'nin temel direklerinden biri ve Avrupa ve Akdeniz bölgelerinden şeflerin birliği olan Skmer Acmer'in İtalya elçisiydi.