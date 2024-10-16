Antarktika'daki gizemli kapının sırrı çözüldü! Bilim insanları sebebini açıkladı

16 Ekim 2024 09:44 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 10:39

Antarktika'da görülen gizemli kapının sırrı çözüldü. Bilim insanları, sosyal medya platformlarında dolanan iddiaları çürüten açıklamalarda bulundu. Teorisyenlerin sözleri suya düştü.

Antarktika​'da bulunan gizemli kapı, Google Haritalar​ ve Google Earth üzerinde oldukça net bir şekilde gözükünce iddialar birbirini kovaladı. Japonya'ya ait Showa İstasyonu'nun güneydoğusunda bulunan kapıya dair birçok teori ortaya atıldı. Sosyal medya platformu Reddit'te gizemli kapının koordinatları paylaşıldı, ''Antarktika'da devasa kapı mı?" yorumu yapıldı. Paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Birçok kişi ne olduğunu anlamaya çalıştı. Bazı kullanıcılar, bu kapının Boeing kapısı olabileceğini söylerken bazıları bir sığınak olabileceği yönünde fikirler sundu. Bazılarının ise çılgın teorileri vardı ve Kocaayak'ın (efsane canavar) evi olduğunu iddia etti.

GİZEMLİ KAPI DEĞİL, DOĞAL OLUŞUM

Bilim insanları bu teoriler karşısında harekete geçti. Araştırmacılar, gizemli kapı değil, doğal bir oluşum olduğunu belirtti. Newcastle Üniversitesi'nden Buzul Bilimi Profesörü Bethan Davies, yapının eriyen bir buzdağına ait olduğunu ve bölgedeki sığ suyun etkisiyle oluştuğunu belirtti.

TEORİLERE GEREK YOK

Leicester Üniversitesi'nde volkanolog olan Profesör John Smellie, olaya alaycı bir şekilde yaklaşarak, "Komplo teorisyenleri olmasaydı ne yapardık?" dedi. Görüntünün çok net olmadığını, bu nedenle anlamakta güçlük çektiğini belirten Smellie, "Bana bir kaya gibi göründü," ifadelerini kullandı. Yapının doğal bir olaydan kaynaklandığını belirterek, bu tür spekülasyonların genellikle hayal gücünden kaynaklandığını ifade etti.

Gizemli kapının Antarktika'nın buzullarıyla ilgili doğal bir durum olduğunu belirten bilim insanları teorilere gerek olmadığını ifade etti.