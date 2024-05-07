Antibiyotik kullandı felç kaldı! Bir ilaç genç kızın hayatını kararttı

07 May 2024 11:40 - Güncelleme : 07 May 2024 11:58

Arkadaşları yüzme bilmediğini bile bile suya itti! Genç, ölümle burun buruna

Arkadaşları yüzme bilmediğini bile bile suya itti! Genç, ölümle burun buruna

Henüz 18 yaşındaki Tia Lazzeri-Madden, kullandığı antibiyotik yüzünden felç oldu. Bir cilt enfeksiyonu için reçeteli antibiyotik kullanan genç kız, birkaç gün içinde ilacın yan etkileriyle karşı karşıya kaldı.

Tia'nın bacaklarında hissizlik oluşmaya başladı ardından şiddetli baş ağrıları, mide bulantısı ve ışığa karşı hassasiyet başladı. Şikayetler üzerine hastaneye başvuran genç kıza "multipl skleroz" ve "beyin tümörü" de dahil olmak üzere bir dizi test yapıldı.

GENÇ KIZ YÜRÜME YETİSİNİ KAYBETTİ

Genç kıza Fonksiyonel Nörolojik Bozukluk teşhisi konuldu. Tia, aynı hafta içinde yürüme yetisini kaybetti. Zayıflık ve titremeden konuşma sorunlarına kadar çeşitli engelleyici semptomlara neden olan hastalık, genç kızı tekerlekli sandalyeye mahkum etti.

Tia, yaşadığı sıkıntıları şöyle anlattı:

''Beynim eskisi gibi çalışmıyor. Hala kafam karışıyor. Sadece kısa mesafeleri yürüyebiliyorum. Tekerlekli sandalye kullanmak zorundayım. Ayrıca çabuk yoruluyorum ve bacaklarımdan birinde korkunç bir ağrı çekiyorum.''

''Tek başıma çalışamıyorum veya dışarı çıkamıyorum. Koşuya çıkmayı ve spor salonuna gitmeyi seven, sağlıklı, mutlu bir gençken, belden aşağımın neredeyse felçli olduğu bir dönem yaşıyorum. Asla bir zamanlar olduğum kişi olamayacağımdan korkuyorum.''

Stresli bir olay, geçmiş travma, migren, aşılar ve ilaçların fonksiyonel nörolojik bozuklukları tetikleyebileceği belirtildi.