Antika kitaplara dikkat! Beyin ve sinir sistemine ciddi zararları var

20 Ağustos 2024 15:03 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 15:23

En az 570 M çiçeği virüsü ölümü ve binlerce vaka var! Kongo'da maymun çiçeği yayılıyor

En az 570 M çiçeği virüsü ölümü ve binlerce vaka var! Kongo'da maymun çiçeği yayılıyor

Bilim insanlarının yeni bir çalışmasına göre, antika kitaplarda zehirli boyalar olduğu ortaya çıktı. Kitap kapaklarını oluşturan boyaların okuyucular, koleksiyoncular ve kütüphaneciler için ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği belirtildi.

Kitaplarda bulunan 'yasal olarak kabul edilebilir' seviyelerin 6 katına kadar kurşun ve krom bulunmasının beyin ve sinir sistemine zarar vererek komaya sokabileceği, ölümle sonuçlanabileceği belirtildi.

Kütüphanelerden antika kitaplar kaldırıldı. 19. yüzyıla ait kitaplar, plastik fermuarlı torbalara konularak kaldırıldı.

SAĞLIK AÇISINDAN ÇOK RİSKLİ!

Nashville'deki Lipscomb Üniversitesi'nden araştırmanın ortak yazarı Abigail Hoermann, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Toksik boyalar içeren bu eski kitaplar üniversitelerde, halk kütüphanelerinde ve özel koleksiyonlarda sergileniyordu. Bu tarz eski kitaplardaki pigmentlerin el ile sürtünmesi veya havaya karışarak solunması durumunda insan sağlığı açısından riskler doğuyor."

Uzmanlar, kurşun veya kromun solunmasına kronik olarak maruz kalmanın kanser, akciğer hasarı veya doğurganlık sorunları gibi sağlık sorunlarını beraberinde getirdiğini ifade etti.

Araştırmacılar, güvenli olmayabilecekleri endişesiyle diğer kütüphaneleri kitaplarını test etmeye çağırdı.