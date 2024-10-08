Antonio Guterres Orta Doğu için uyardı: Topyekun bir savaşın eşiğindeyiz

08 Ekim 2024 23:24 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 23:28

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'da artan çatışmalarla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Guterres, mevcut durumun her geçen saat daha da kötüleştiğini ve bölgenin "topyekun bir savaşın eşiğine geldiğini" söyledi. Özellikle Gazze'deki insani kriz üzerine dikkat çeken Guterres, bu durumun "yıkıcı sonuçları olacağı" uyarısında bulundu.

ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Birleşmiş Milletler​ (BM) Genel Sekreteri Guterres, Gazze​'de yaşanan trajedinin boyutlarına vurgu yaparak, bölgenin artık tamamen bir "kabus" haline geldiğini belirtti.

7 Ekim'deki saldırıların ardından yaşanan şiddet olaylarında, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 41 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin hala kayıp olduğu ifade ediliyor. Ayrıca Gazze'deki nüfusun neredeyse tamamı yerinden edilmiş durumda ve şehrin zarar görmemiş bir bölgesi kalmadı.

BM'YE YÖNELİK İSRAİL MEVZUATI GUTERRES'İ ENDİŞELENDİRİYOR

BM Genel Sekreteri, İsrail’in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nı (UNRWA) "terör örgütü" olarak tanımaya yönelik yasa tasarısına da sert bir şekilde tepki gösterdi. Guterres, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya yazdığı mektupta, bu yasa tasarısının BM'nin işgal altındaki Filistin​ topraklarındaki çalışmalarını engelleyeceği ve insani krizlerin derinleşmesine yol açacağı konusunda uyardı. Bu tür bir yasayla Gazze’deki insani yardım müdahalesinin büyük ölçüde zarar göreceğini, yüz binlerce kişiye hizmet veren ofis ve barınakların korunmasının imkânsız hale geleceğini söyledi.

'BATI ŞERİA VE KUZEY CEPHESİNDE GERGİNLİK TIRMANIYOR'

Guterres, işgal altındaki Batı Şeria'da da eğitim ve sosyal hizmetlerin sona erdirilmesinin söz konusu olacağını ve bu yasanın kabul edilmesi halinde uluslararası hukuka aykırı olacağını vurguladı. Bunun, iki devletli çözüm çabalarına büyük bir darbe vuracağı ve bölgedeki istikrarsızlığı daha da artıracağı endişesini dile getirdi.

Kuzeydeki gelişmelerin de son derece endişe verici olduğunu belirten BM Genel Sekreteri, İsrail’in askeri operasyonlarının yoğunlaşması, yerleşim bölgelerinin saldırıya uğraması ve hastanelerin boşaltılması gibi durumların bölgedeki insani krizi daha da derinleştirdiğini söyledi. Yaklaşık 400 bin kişinin güneye, aşırı kalabalık ve temel ihtiyaçlardan yoksun bölgelere taşınmaya zorlandığını hatırlatan Guterres, elektrik ve yakıt gibi temel ihtiyaç maddelerine erişimin kesilmesinin krizi derinleştirdiğini vurguladı.

Guterres, uluslararası toplumu bu felaketi önlemek için acilen harekete geçmeye çağırarak, Orta Doğu’da barışın sağlanması için diplomatik çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti.