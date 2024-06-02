Arabada yılan paniği! Bir anda görünce kaza kaçınılmaz oldu

02 Haziran 2024 14:58 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 15:17

ABD'nin Manhattan şehrinde yolda seyreden bir araç, bir anda önündeki araca arkadan çarptı. Kazaya neden olan aracın şoförü Jared, New Jersey'deki bir kişiden kanepe aldıklarını taşımak için de bu minibüsü kiraladıklarını fakat kaçak yolcudan haberdar olmadıklarını anlattı.

''YILANI OYUNCAK SANDIM''

Jared, aracı kullandığı esnada oda arkadaşının ayaklarının dibinde büyük bir 'oyuncak' yılan gördüğünü düşündü. Yılanın oyuncak olmadığını fark ettiği anları ise şöyle anlattı:

''Belki birisi oyuncak yılanını arabada bırakmıştır? Ben de onu almak için aşağıya uzandım. Sıcak ve ağırdı. Sonra kafasını çevirdi ve bana baktı.''

''KORKTUM! AYAĞIMI FRENDEN ÇEKTİM''

“Bu noktada pek fazla tutarlı düşüncem yoktu. Yılanlardan nefret ediyorum. Korktum. Ayağımı frenden çektim ve önümüzdeki arabaya çarptım.''

“Arabayı park ettim ve ayaklarımızı koltuğa koyduk. İlk başta onu arabadan çıkarmak için pencereden atmayı düşündüm ama sonra Manhattan'da olduğumuzu fark ettim, onu koyabileceğim hiçbir yer yok. Her yerde yayalar var.''

Polisler, hayvan kontrol memurlarını aradılar ve araçtaki yılan bulundu.

''DAHA KÖTÜSÜ OLABİLİRDİ''

New York Post'un haberine göre Jared, yılanın satın aldıkları kanepeden çıktığını düşünmediğini "Kanepeyi kamyona koymak için parçalara ayırdık, bu yüzden kanepede yılan olmadığını biliyorum" sözleriyle ifade etti.

Jared kimsenin ciddi şekilde yaralanmamasına minnettar olduğunu dile getirdi:

'' Arabalarına çarptığım için kızlardan çok özür dilerim. Kimseye zarar gelmediği için minnettarım. Daha kötüsü olabilirdi."