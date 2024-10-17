Arabadaki devasa davetsiz misafir şoke etti: Ülkenin en zehirli yılanlarından

17 Ekim 2024 11:34 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 12:24

Avustralya'nın Renmark bölgesinde ormanlık bir alanda kamp yapmak isteyen çiftin arabasına davetsiz bir misafir de bindi. Devasa kaçak yılan, bir uzman tarafından araçtan çıkarıldı. Sosyal medyada o görüntüleri izleyenlerin tüyleri ürperdi.

Avustralya​'nın Adelaide şehrine 3 saat kadar uzaklıkta bulunan Renmark bölgesindeki ormanlık alana kamp yapmak için yola çıkan bir çift yanlarında bir de davetsiz misafir götürdü. Araçlarının motor kısmındaki yılanı fark eden çift boyutundan dolayı bir piton​ olduğunu düşündüler ve yılan avcısına başvurdular.

PİTON DEĞİL KRAL KAHVERENGİSİ

Yılan avcısı Max, araçtaki davetsiz misafirin piton değil de kral kahverengisi olarak da bilinen Mulga yılanı olduğunu fark etti. Max, araçta bulunan yılanın kuzeyden geldiğini düşündüğünü, "Belki bir yere park ettiler ve arabaya tırmanıp uzun bir yolculuktan sonra tekrar aşağı inmeye karar verdi'' söyledi.

SOSYAL MEDYA BU VİDEOYLA ÇALKALANDI

Max, Mulga yılanını araçtan çıkarırken çekilen videoyu sosyal medyada paylaştı ve binlerce kişi izledi ve yorum yaptı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, yılanın büyüklüğüne dair yorumlarda bulundu. Max, yılanı araçtan çıkarma sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığını ve davetsiz misafirin doğaya geri bırakıldığını belirtti.

ÜLKENİN EN BÜYÜK ZEHİRLİ YILANLARINDAN BİRİ

Araçtan çıkan Mulga yılanının 2 metre uzunlukta olduğunu söyleyen Max, bu yılanın Avustralya'nın en büyük zehirli yılanları arasında yer aldığını açıkladı. Normal şartlarda kuru ve sıcak alanları tercih eden Mulga yılanlarıyla burada karşılaşmanın şaşırtıcı olduğunu dile getiren Max, çiftin yılanı fark ettikleri için şanslı olduğunu söyledi.