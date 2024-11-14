Arabalarını naylona sarıp, direklere zincirleyerek önlem aldılar! Yeni felaket korkusu

14 Kasım 2024 11:45 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 12:00

İspanya, Valencia'da meydana gelen sel felaketini henüz atlatamamışken ülkede peş peşe felaketler meydana geldi. Valencia'nın ardından Katalanya'da yaşanan sel felaketi şimdi de Costa del Sol bölgesindekileri tedirgin etti. İnsanlar, araçlarını naylonlara sarıp, direklere zincirlemeye başladı.

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İspanya'da geçtiğimiz haftalarda Valencia bölgesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle en az 220 kişi hayatını kaybetti. Ardından Katalanya bölgesi, şiddetli yağışların etkisi altına girdi. Son olarak Costa del Sol bölgesini sel korkusu sardı. Yetkililer, halkı olası bir sel felaketi konusunda uyardı, bölgede alarm verildi.

ARAÇLARINI DİREKLERE BAĞLADILAR

İspanya halkı, Valencia'daki felaketi henüz atlatamamışken yeni bir felaketin endişesini yaşamaya başladı.

Birçok kişi, sel korkusuyla araçlarını naylona sardı, direklere zincirledi.

Malaga ve Granada şehirlerinde eğitim ve öğretime ara verilirken, Guadalhorce Nehri yakınlarında yaşayan 3 bin kişi tahliye edildi.

180 LİTREDEN FAZLA YAĞIŞ DÜŞTÜ

Birçok kentte cadde ve sokaklar göle dönerken, aralarında Malaga Havalimanı'nda bulunduğu çok sayıda noktayı su bastı. Araçlar sel sularına kapılırken, sel felaketinde henüz can kaybı bildirilmedi.

Yetkililer, halktan dikkatli olmalarının ve evlerini terk etmemelerini istedi. Malaga'da 12 saatten kısa bir sürede metrekareye 180 litreden fazla yağış düşebileceği belirtildi.