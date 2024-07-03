Arabanın çarptığı yılan yol kenarında kendi kendini öldürdü!

03 Temmuz 2024 12:19 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 12:46

Avustralya'nın Queensland'in Moreton Körfezi'ndeki bir otoyolda araba çarpması sonucu omurgasında ciddi yaralanmalar ve iç kanama oluşan yılanın kendini öldürdüğü anlara ilişkin görüntü kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

YILAN KENDİ KENDİNİ ÖLDÜRDÜ

Yılan yakalayıcılardan Brendon, yılanın 7-8 yaşlarında olduğunu, bir arabanın çarpması sonucu oraya çağrıldığında çoktan öldüğünü söyledi. Brendon, bu yılan türünün zehirli olmadığını fakat balık kancasına benzeyen 150 ila 200 arasında düz dişi olduğunu, dişlerini kendine geçirerek, stres, yorgunluk ve iç kanamadan öldüğünü açıkladı.

Yahoo News Australia'ya açıklamalarda bulunan Brendon, yılanın çok acı çekmiş olabileceğini belirtti.

ESARET ALTINDA DA KENDİLERİNİ ISIRIYORLAR

Yılan avcısı, esaret altındaki yılanın kendini ısırmasının da çok rastlandığını açıkladı.

ZEHİRLİ YILANLAR KENDİNİ ISIRARAK ÖLDÜREMİYOR

Öte yandan zehirli yılanların kendi bedenlerini ısırdıklarında, kendi zehirlerine karşı bağışıklık kazandıkları için iyileşebileceklerini ve reaksiyonun arı sokması gibi şişeceğini fakat birkaç gün içinde geçeceğini söyledi.

''HASARDAN ÖLMESE DE STRESTEN ÖLÜR''

Yılan avcısı Brendon, yılanların aslında çok dayanıklı olduğu fakat omurga hasarının meydana gelmesi durumunda çoğunun kurtarılamayacağını ve bir veteriner tarafından uyutulması gerekeceğini belirtti. Korkunç yaralanmalar gördüğünü söyleyen Brendon, araç çarpmasının ise bambaşka bir durum olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Bir arabanın çarpması yılanlar için başa çıkması gerçekten zor bir şey. Travma oluşturan bir deneyim. İçsel yaralanmalar olmasa ve hasar onları öldürmese bile, stres öldürür."