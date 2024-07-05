Arabasının amblemine dokundu diye otizmli çocuğa tokat attı! Tepki çeken görüntüler

05 Temmuz 2024 09:36 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 09:51

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan olaya dair görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Herkesin tepkisini çeken görüntülerde, bir Mercedes kullanıcısının kaputunun üzerindeki ambleme dokunan çocuğa, aracın inip tokat attığı görülüyor. 10 yaşındaki Alfredo'yu o esnada yanında bulunan ablası korumaya çalışıyor.

New York Post'un haberine göre, kardeşler otobüs durağına giderken Alfredo, kavşakta kırmızı ışıkta duran lüks Mercedes-Benz'in amblemine dokundu. Bu masum hareket, sürücüyü öfkelendirdi ve hemen geri dönerek otobüs durağındaki bankta oturan kardeşlere saldırdı.

ÇOCUĞUN AİLESİ ADALET ARIYOR

Videoda, kız kardeşi İspanyolca "Üzgünüm, o otistik, özel ihtiyaçları var" diyerek sürücüyle kardeşinin arasına geçip bir barikat oluşturmaya çalışıyor. Ancak bu çaba yeterli olmadı ve sürücü, Alfredo'nun yüzüne tokat attı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, kimliği belirsiz sürücünün tokat attıktan sonra arabasından inip amblemi incelediği, hareket ettirdiği ve ardından uzaklaştığı görülüyor.

Alfredo'nun anne ve babası olay nedeniyle çok öfkeli olduklarını belirterek, oğullarının otizmli olması nedeniyle çevresini dokunarak keşfetme ihtiyacı duyduğunu söyledi.

Alfredo'nun babası Miguel Morales, oğlunun adaletini arıyor ve cevaplar bekliyor.