Aracın önünü kestiler, öldüresiye dövüp, asitle yaktılar! Tanzanya'da dehşete düşüren siyasi cinayeti

09 Eylül 2024 17:29 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 17:30

Tanzanya'da ana muhalefet partisinin üst düzey yetkilisi korkunç bir şekilde katledildi. Aracın önünü kesen kimliği belirsiz kişiler, 69 yaşındaki Mohamed Ali Kibao'yu önce dövdü ardından yüzüne ait döktü.

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Tanzanya'da ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisinin (Chadema) üst düzey üyesi 69 yaşındaki Mohamed Ali Kibao öldürüldü. Memleketi Tanga şehrine seyahat ettiği sırada otobüsten indirilen Kibao, önce dövüldü ardından yüzüne asit atıldı.

Olay, Tanzanya'da geniş çaplı tepkilere yol açtı, başkalarının da kaçırıldığı ve öldürüldüğü haberleri üzerine birçok kişi hükümetten harekete geçmesini istedi.

Ana muhalefet partisi üyesi Kibao'nun cenazesi, bugün Tanga şehrinin Darigube bölgesinde toprağa verilecek.

CUMHURBAŞKANI HASSAN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Kibao'nun kaçırılıp dövüldükten sonra üzerine asit dökülerek vahşice öldürülmesini kınadı.

Hassan, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Soruşturma mercilerine bu korkunç olay ve benzerleri hakkında en kısa zamanda bana detaylı bilgi iletmeleri talimatını verdim. Ülkemiz bir demokrasidir ve her vatandaşın yaşama hakkı vardır." ifadelerini kullandı.