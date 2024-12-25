Aracını kaldırımda yürüyenlerin üzerine sürdü! Çok sayıda yaralı var

25 Aralık 2024 15:13 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 15:13

İngiltere'nin başkenti Londra'da 31 yaşındaki bir kişi aracını ters yönde ve kaldırımda sürdü. Kaldırımda yürüyenleri ezmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, saat 00.45 sıralarında kentin ünlü Shaftesbury Caddesi'nde 31 yaşında olduğu tespit edilen bir kişinin aracını ters yönde ilerleyerek kaldırımda yürüyen yayaların üzerine sürdüğü belirtildi. Açıklamada, olayda biri ağır 4 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Polis yetkilisi Stuart Cundy, yaptığı açıklamada, aracın 31 yaşındaki sürücüsünün cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındığını aktararak, "Polis memurları, olaya hızla karşılık vererek ve City of London polisiyle yakın çalışarak dakikalar içinde şoförü yakaladı." ifadesine yer verdi.

"TERÖRLE BAĞLANTILI DEĞİL"

Stuart Cundy, iddiaya göre şoförün aracını kaldırıma sürmeden önce bir gece kulübündeki arbedeye karıştığını kaydederek, "Olayın münferit bir eylem olduğu, terörle bağlantısı olmadığı da teyit edildi." ifadesini kullandı.