Aracıyla havuza uçtu! Kurtarılma anları kameraya böyle yansıdı

13 Kasım 2024 09:13 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 09:28

ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan Phoenix şehrinde aracıyla beraber havuza düşen sürücüyü kurtarma anlarına dair görüntüler ortaya çıktı. Polis memurlarının taktığı vücut kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın tavanının metal çubukla kırıldığı görülüyor.

ABD'nin Phoenix şehrinde, geçtiğimiz ay bir adam aracıyla evinin havuzuna uçtu. O anlara şahit olanlar acil olarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis memurları, aracın tavanına çıkarak metal bir çubukla tavan penceresine vurmaya başladı.

TAVAN CAMI SAYESİNDE KURTULDU

Görüntülerde, polislerin camı kırdığı ve sarı işçi yeleği giyen bir adamın tavan camından dışarı çıktığı görülüyor. Sürücünün kendinde olduğu, polisin tam zamanında ulaştığı anlaşılan görüntülerde, sürücü de polislere iyi olduğuna dair onay veriyor. Ayrıca sürücünün araçta tek kişi olduğundan emin oldukları duyuluyor.

Sürücü tedbir amaçlı bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Kazada bir sakatlığın ya da yaralanmanın olup olmadığı ise bilinmiyor.