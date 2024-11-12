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Aracıyla kalabalığa dalıp katliam yaptı! Onlarca ölü ve yaralı var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Kasım 2024 11:34 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 11:34

Çin'in Guangdong eyaletinde yer alan Zhuhai kentinde bir araç kalabalığın arasına dalarak katliam yaptı. Yaşanan olay sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirilirken, kaçan araç sürücüsü gözaltına alındı.

Çin'in Guangdong eyaletinde yer alan Zhuhai kentindeki Zhuhai Spor Merkezi'nin dışında bir araç, kalabalığın arasına daldı. Yerel medyanın haberine göre, ilk belirlemelerde genç, yaşlı, çocuk olmak üzere en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin yaralandığını aktardı.

Aracıyla kalabalığa dalıp katliam yaptı! Onlarca ölü ve yaralı var - 1. Resim

Yaşanan panik anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, çok sayıda kişinin yerde yattığı görüldü. Olayın ardından kaçan 62 yaşındaki araç sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.

Aracıyla kalabalığa dalıp katliam yaptı! Onlarca ölü ve yaralı var - 2. Resim

Polis olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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