Aracıyla kaza yaptı 11 gün kırsalda yaşam mücadelesi verdi! Alman oyuncudan iyi haber

Alman oyuncu Carolina Wilga, kaybolmadan önce aracıyla kaza yaptığını, 11 gün boyunca kırsalda nasıl hayatta kaldığını anlattı. Wilga'nın günler sonra bulunması ise büyük bir sevinçle karşılandı.

Carolina Wilga, Avustralya'da aracıyla beraber gezintiye çıktı. 29 Haziran günü öğle saatlerinde Beacon kasabasındaki bir bakkalda son kez görüldü. Ardından ise kayıplara karıştı. Almanya'daki ailesi, Wilga'ya ulaşamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Cinayet masası ekipleri de bölgede bir insan avına başladı. PolAir helikopteri ise kısa süre sonra Wilga'nın aracını buldu. Araç, bataklığa saplanmış, hareket edemez bir haldeydi.

ARACIYLA AŞAĞI YUVARLANMIŞ

Arama çalışmaları günlerce sürdü. 11 günün ardından ise iyi haber geldi. Wilga, istasyon sahibi Tania Henley'nin onu ıssız bir yol kenarında görmesiyle kurtarıldı. Herkesin merak ettiği sorulardan biri olan 'arabasını neden bıraktığını' açıklayan Wilga, ''Arabanın kontrolünü kaybettim ve yokuştan aşağı yuvarlandım. Kazada başımı sert bir şekilde çarptım. Kaza sonucu aracımı şaşkın bir halde bırakıp kayboldum.'' dedi.

MAĞARAYA SIĞINDI

Kırsalda su birikintilerinden su içerek yanında bulunan sınırlı miktardaki yiyeceği idareli tüketerek 11 gün boyunca direndiğini anlatan Wilga, geceleri soğuktan korunmak için mağaralara sığındığını söyledi.

BULUNAMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORDU

Genç oyuncuyu bulan Henley, ''Wilga susuz kalmış, ayağını incitmiş ve sivrisinek ısırıklarıyla kaplıydı.'' dedi. Dailymail'in haberine göre Wilga, Perth'deki Fiona Stanley Hastanesi'ne uçuruldu.

WA Polisi Geçici Müfettişi Jessica Securo, "Hala hayatta kalabildiğine inanamıyor. Zihninde, bulunamayacağına kendini inandırmıştı. 11 günü dışarıda geçirmek zor. Kimsenin gelmeyeceğini düşündüğü bir noktaya geldi.'' açıklamasında bulundu.