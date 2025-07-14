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 | Berrak Arıcan

Aracıyla kaza yaptı 11 gün kırsalda yaşam mücadelesi verdi! Alman oyuncudan iyi haber

Alman oyuncu Carolina Wilga, kaybolmadan önce aracıyla kaza yaptığını, 11 gün boyunca kırsalda nasıl hayatta kaldığını anlattı. Wilga'nın günler sonra bulunması ise büyük bir sevinçle karşılandı.

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Aracıyla kaza yaptı 11 gün kırsalda yaşam mücadelesi verdi! Alman oyuncudan iyi haber
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 14:54

Carolina Wilga, 'da aracıyla beraber gezintiye çıktı. 29 Haziran günü öğle saatlerinde Beacon kasabasındaki bir bakkalda son kez görüldü. Ardından ise kayıplara karıştı. Almanya'daki ailesi, Wilga'ya ulaşamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Cinayet masası ekipleri de bölgede bir insan avına başladı. PolAir helikopteri ise kısa süre sonra Wilga'nın aracını buldu. Araç, bataklığa saplanmış, hareket edemez bir haldeydi.

Aracıyla kaza yaptı 11 gün kırsalda yaşam mücadelesi verdi! Alman oyuncudan iyi haber

ARACIYLA AŞAĞI YUVARLANMIŞ

Arama çalışmaları günlerce sürdü. 11 günün ardından ise iyi haber geldi. Wilga, istasyon sahibi Tania Henley'nin onu ıssız bir yol kenarında görmesiyle kurtarıldı. Herkesin merak ettiği sorulardan biri olan 'arabasını neden bıraktığını' açıklayan Wilga, ''Arabanın kontrolünü kaybettim ve yokuştan aşağı yuvarlandım. Kazada başımı sert bir şekilde çarptım. Kaza sonucu aracımı şaşkın bir halde bırakıp kayboldum.'' dedi.

Aracıyla kaza yaptı 11 gün kırsalda yaşam mücadelesi verdi! Alman oyuncudan iyi haber

MAĞARAYA SIĞINDI

Kırsalda su birikintilerinden su içerek yanında bulunan sınırlı miktardaki yiyeceği idareli tüketerek 11 gün boyunca direndiğini anlatan Wilga, geceleri soğuktan korunmak için mağaralara sığındığını söyledi.

Aracıyla kaza yaptı 11 gün kırsalda yaşam mücadelesi verdi! Alman oyuncudan iyi haber

BULUNAMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORDU

Genç oyuncuyu bulan Henley, ''Wilga susuz kalmış, ayağını incitmiş ve sivrisinek ısırıklarıyla kaplıydı.'' dedi. Dailymail'in haberine göre Wilga, Perth'deki Fiona Stanley Hastanesi'ne uçuruldu.

Aracıyla kaza yaptı 11 gün kırsalda yaşam mücadelesi verdi! Alman oyuncudan iyi haber

WA Polisi Geçici Müfettişi Jessica Securo, "Hala hayatta kalabildiğine inanamıyor. Zihninde, bulunamayacağına kendini inandırmıştı. 11 günü dışarıda geçirmek zor. Kimsenin gelmeyeceğini düşündüğü bir noktaya geldi.'' açıklamasında bulundu.

ETİKETLER
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#Dünya
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