Araçla futbol sahasına daldı! ABD'deki kadın 2 kişiyi öldürdü, 11 kişiyi yaraladı

ABD'nin Kansas eyaletindeki Wichita şehrinde maç oynayan gençlerin bulunduğu sahaya bir araç girdi. ABC News'ün haberine göre, Wichita Polis Departmanı yetkilisi Aaron Moses, çok sayıda acil yardım çağrısı aldıklarını ve ekiplerin bölgeye sevk edildiğini belirtti.

2 ÖLÜ, 11 YARALI

Olayda 6 yaşındaki çocuk ile 35 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiğini belirten Moses, hastaneye kaldırılan 11 yaralıdan 5'inin 5 ila 9 yaşlarındaki çocuklar olduğunu bildirdi.

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Moses, gençlerin futbol maçı yaptığı sahaya aracıyla dalan 34 yaşındaki kadının gözaltına alındığını kaydetti.

Kansas Valisi Laura Kelly, yaptığı açıklamada gelişmeleri takip ettiğini ve Wichita Belediye Başkanı ile iletişim halinde olduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.