Araçtaki insan kalıntılarının ardındaki vahşet: Öldürüp cesedi parçalarına ayırdı

08 Eylül 2024 17:16 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 17:29

ABD'nin Alabama eyaletinde bir kadın korkunç bir cinayet işledi. Erkek arkadaşını öldüren kadın ardından cesedi elektrikli testereyle parçalarına ayırıp 10-15 çöp torbasına koydu. Çocuğuyla beraber kaçmak üzereyken yakalandı.

ABD'nin Alabama eyaletinde yaşayan 26 yaşındaki Joseli Elizabeth Lopez'in aracında bulunan insan kalıntılarının gizeminin ardından korkunç bir cinayet çıktı. Lopez'in erkek arkadaşını öldürdüğü, cesedi elektrikli testere ile parçalarına ayırdığı ortaya çıktı.

26 yaşındaki Lopez, çocuğuyla beraber ülkeden kaçmaya çalışırken yakalandı. Polis, Lopez'in aracında temizlik malzemeleri, bebek için bir çanta, çocuğunun doğum belgesi ve pasaportunu buldu. Polis, Lopez'in ailesinin yaşadığı Meksika veya Guatemala'ya seyahat etmeyi planladığını ayrıca cinayet sırasında çocuğun evde olduğunu düşünüyor.

''DAHA ERKEN AYRILMALIYDIM''

Tutuklanan Lopez, hapishanede akrabalarıyla konuşurken kurduğu bir cümleyle de dikkat çekti. Lopez, "Daha erken ayrılmalıydım." dedi

Müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Lopez savunmasında meşru müdafaa amacıyla öldürdüğünü söyledi.

Lopez'in 11 Eylül'de mahkemeye çıkması planlanıyor.