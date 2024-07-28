Arazide arama yaparken buldu, hayatı değişti!

28 Temmuz 2024 12:18 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 12:36

Tuvaletini yapmak isteyen adamı 5 metrelik piton pişman etti! İşte ölümden döndüğü anlar

Tuvaletini yapmak isteyen adamı 5 metrelik piton pişman etti! İşte ölümden döndüğü anlar

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde bulunan bir madende çalışan Raju Gond, 9 kişilik ailesini geçindirmek için 350 Hindistan rupisi yani yaklaşık 137 TL'ye çalışıyordu. Kardeşiyle beraber hükümete ait arazide değerli madenleri aramak için de günlük olarak ödeme yapan Gond, kardeşiyle beraber altın aradığı sırada inanılmaz taşlardan birine denk geldi.

''BUNUN BİR ELMAS OLDUĞUNU HEMEN ANLADIM''

On yıl boyunca madenlerde çalışan Raju Gond, elmas bulduğunu anladığı anları şöyle anlattı:

"Bir an kalbim çarptı, ama kirini silmeye devam ettiğimde bunun bir elmas olduğunu hemen anladım, çünkü o parlak bir şekilde parlıyordu."

3 MİLYON 300 TL DEĞERİNDE TAŞ

Taşı alıp ailelerine göstermek için eve koşan kardeşler, buradan annelerini de alıp Panna Elmas Ofisi'ne gittiler. Gond'un ve kardeşinin bulduğu elmasın 100 bin dolar yani yaklaşık 3 milyon 300 bin TL değerinde olduğu doğrulandı.

Elmaslarıyla meşhur Panna bölgesindeki kardeşler, parayla borçlarını ödemek, çocuklarının eğitimini finanse etmek, yeni evler inşa etmek, arazi satın almak ve belki de bir traktör almak için kullanmayı planlıyorlar.

ARAZİYE GERİ DÖNDÜLER

Fakat kardeşler, elmas bulmalarının hemen ertesi günü araziye geri döndüler. Her ikisi de "Birkaç tane daha bulmak için çok çalışacağız" dedi.