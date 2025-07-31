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 | Banu İriç

Arı yuvasından radyasyon çıktı! Korkutucu düzeyde tespit edildi

ABD'de Soğuk Savaş döneminde nükleer silah üretiminin yapıldığı Savannah Nehri sahasında radyoaktif etkiye maruz kalmış bir yaban arısı yuvası tespit edildi.

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Arı yuvasından radyasyon çıktı! Korkutucu düzeyde tespit edildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 21:07
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 21:07

'ın gömüldüğü topraklardan şimdi de doğanın içinden bir uyarı yükseldi. ABD'de yıllar önce üretimi yapılan bölgede bir yaban arısı yuvasında tehlike sınırının 10 katı tespit edildi.

Arı yuvasından radyasyon çıktı! Korkutucu düzeyde tespit edildi

ABD'nin California eyaletinde, Soğuk Savaş döneminde nükleer silah üretilen bir bölgede radyoaktif etkiye maruz kalmış bir yaban arısı yuvası bulunduğu ortaya çıktı.

Enerji Bakanlığının raporuna göre, ABD'nin Soğuk Savaş döneminde nükleer silah ürettiği ile Georgia eyaleti sınırına yakın bölgedeki Savannah Nehri sahasında, 3 Temmuz'da federal yönetmeliklerce izin verilen seviyenin 10 katı oranında radyasyon içeren yaban arısı yuvası bulundu.

Bakanlık yetkilileri, ilaçlanan yuvanın radyolojik atık olarak bir torbaya konulduğunu, toprakta ve çevresinde herhangi bir kirlilik tespit edilmediğini belirtti.

Yetkililer, yaban arısı yuvasındaki durumun, kirlilik kontrolüyle ilgili bir hatayla alakalı olmadığını vurguladı.

Savannah Nehri sahası, 1950'lerin başında kurulmuş ve Soğuk Savaş döneminde trityum ve plütonyum üretilerek ABD nükleer silah programında kritik rol oynamış bir bölge olarak biliniyor.

Enerji Bakanlığının gözetiminde Savannah River Nuclear Solutions adlı kuruluşun idaresine verilen sahadaki tesis artık silah malzemesi üretmese de nükleer atık yönetimi, çevre temizliği ve ulusal güvenlik alanlarında faaliyetlerini sürdürüyor.

ETİKETLER
#radyasyon
#Güney Carolina
#soğuk savaş
#nükleer silah
#Savannah Nehri
#Doğal Tehdit
#Dünya
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