Arjantin sokakları yeniden yangın yeri: Ekonomik reform paketi herkesi sokağa döktü

13 Haziran 2024 08:49 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 09:11

Arjantin'de 'Küçük Trump' lakaplı Javier Milei'inin hükümetinin çıkarmak istediği 'Ekonomik Reform Paketi' sokakları yangın yerine çevirdi. Binlerce kişi, yeni reform paketini protesto için sokağa indi.

Polis, kendilerine molotof kokteyli ve taşlı saldırıda bulunan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile karşılık verdi. Olaylarda en az 40 kişi yaralandı, 30 kişi ise gözaltına alındı.

Polisin gazlı müdahalesinden etkilenen muhalefetten 5 milletvekili hastaneye kaldırıldı. Protestoya sosyal örgütler, sol partiler, emekliler, öğretmenler ve çeşitli sendikalar destek verdi.

Muhalefet milletvekili Mariano Recalde, çalışanların bu yasadan ciddi zarar göreceğini savunarak, "Çalışanların hakları yüzyıl geriye gidecek." diye konuştu.

İktidar partisinin milletvekili Bartolome Abdala ise yasanın önemine vurgu yaparak, Arjantinlilerin selameti için reform paketinin kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

MILEI YENİ REFORM PAKETİNİ SAVUNDU

Buenos Aires'te düzenlenen bir finans oturumunda konuşan Devlet Başkanı Milei, "6 aydır bu yasalar tartışılıyordu, eğer hızlıca kabul edilseydi uyum süreci daha az sancılı olurdu fakat siyaset bunu umursamıyor." ifadesini kullandı.

Maliye Bakanı Luis Caputo ise açıklamasında, reform paketinin Senato'da onaylanması durumunda ülkedeki ekonomik koşulların daha hızlı düzeleceğini bildirdi.

Yerel basında "Temel İlkeler ve Başlangıç Noktaları Yasası" olarak da bilinen ekonomik reform paketi, Arjantin'de radikal bir değişim olarak kabul ediliyor.

Milei hükümeti, bu yasayla serbest piyasa ekonomisini daha dominant hale getirmeyi ve devletin müdahalesini azaltmayı hedefliyor.

Özel sektör yatırımlarının artmasını isteyen hükümet, özelleştirmeleri de devreye almak istiyor.